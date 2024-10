Com apoio de Lula e Tarcísio, Piteri vence aliado de Marçal em Barueri (SP)

Beto Piteri (Republicanos) derrotou Gil Arantes (União) e será o próximo prefeito de Barueri, decidiram os eleitores da cidade na região metropolitana de São Paulo neste domingo (27).

O que aconteceu

Piteri alcançou 56,48% dos votos válidos — um total de 105.193. Arantes, candidato da coligação do PL, teve 81.046 votos, o equivalente a 43,52% dos votos válidos, com 100% das urnas apuradas.

Prefeito eleito contou com o apoio de Lula e Tarcísio. O candidato do Republicanos conseguiu unir o presidente Lula (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Piteri destacou o apoio do governador, mas escondeu o do presidente. Lula chegou a gravar um vídeo para a campanha de Piteri, mas ele não foi divulgado pelo candidato.

Já Arantes tinha o apoio de Pablo Marçal (PRTB). O candidato do União Brasil convidou Marçal, derrotado no primeiro turno na capital paulista, para assumir uma secretaria em Barueri, caso ele fosse eleito. Duas semanas antes do segundo turno, Marçal disse que aceitaria o cargo. Na live que fez com Guilherme Boulos (PSOL) na última sexta-feira (25), o autodenominado ex-coach citou seu apoio a Arantes.

Barueri é comandada pelos mesmos dois prefeitos há mais de trinta anos. Desde 1993, Rubens Furlan (PSB) e Gil Arantes se alternam no poder da cidade com 316 mil habitantes e o quinto maior PIB da região metropolitana - o município divide com a vizinha Santana de Parnaíba os condomínios Alphaville, de alto padrão. Piteri é o vice do atual prefeito, Furlan.

Esta é a primeira vez que a Prefeitura de Barueri é definida em segundo turno. Desde a redemocratização, a disputa sempre foi decidida em uma só votação.

Piteri confirmou favoritismo apontado no primeiro turno, quando avançou com 48,39% dos votos válidos. Arantes ficou em segundo lugar, com 39,83%, e se manteve na disputa.

Quem é Beto Piteri?

Nascido em Osasco (SP), Piteri, 72 anos, foi secretário de Obras e de Governo em mandatos de Rubens Furlan. Ele também foi prefeito de Jandira (SP) duas vezes (1983-1988 e 1993-1996), foi subprefeito de Santana, na capital paulista, e diretor de Planejamento do Metrô.

Piteri assumirá o primeiro mandato em Barueri no próximo dia 1º de janeiro. Ele é o primeiro estreante na gestão do município desde 1993.