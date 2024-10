PF apreende 'crack do Popeye' e cocaína em ações em rodovias do país

A PF apreendeu o "crack do Popeye" e cocaína em apreensões que somaram mais de meia tonelada de drogas no Paraná e em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (25).

O que aconteceu

PF encontra "crack do Popeye" escondido em fundo falso de caminhão em estrada do Paraná. A droga, embalada com a foto do personagem de quadrinhos com espinafre, foi encontrada durante uma fiscalização no município de Céu Azul (PR) na BR-277 a veículos de grande porte vindos da tríplice fronteira.

Foram encontrados mais de 260 kg de crack em tabletes embaixo do assoalho de ferro da carreta e na parte interna dos pneus. O motorista estava sem carteira de habilitação, e apresentou documentos com dados inconsistentes em relação ao veículo abordado, segundo a PF paranaense. O condutor do veículo foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia da PF em Foz do Iguaçu (PR).

Mais de 400 kg de cocaína em meio a cargas de sucata de ferro em caminhão em MS. Em outra ação, a PF encontrou um carregamento com grande quantidade da droga em um caminhão na cidade de Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul. A cocaína estava escondida em um compartimento oculto no assoalho da parte inferior traseira do semirreboque.