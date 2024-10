Datafolha e Quaest indicam vitória de Nunes sobre Boulos; veja números

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera a disputa contra Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno da Prefeitura de São Paulo, segundo as pesquisas Datafolha e Quaest divulgadas neste sábado (26), véspera do segundo turno.

O que aconteceu

Datafolha aponta Nunes à frente com 14 pontos de vantagem em relação a Boulos no votos válidos. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos (leia metodologia da pesquisa abaixo).

Na Quaest, a distância entre o prefeito e o deputado é de 10 pontos. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Os votos válidos são todos os votos destinados para candidatos. Não incluem votos brancos e nulos, pois esses são excluídos da contagem final da eleição. Nesta fase final da corrida eleitoral, o UOL optou por destacar os votos válidos, pois eles são mais fiéis à contagem que será feita nas urnas.

No primeiro turno, o prefeito teve 29,48% dos votos válidos, contra 29,07% do deputado do PSOL. O empresário Pablo Marçal (PRTB) ficou com 28,14%.

Pesquisa Datafolha

Ricardo Nunes (MDB): 57% dos votos válidos

Guilherme Boulos (PSOL): 43% dos votos válidos

Pesquisa Quaest

Ricardo Nunes (MDB): 55% dos votos válidos

Guilherme Boulos (PSOL): 45% dos votos válidos

Metodologias

O Datafolha entrevistou presencialmente 2.052 eleitores entre os dias 25 e 26 de outubro. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e tem grau de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-01690/2024.

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 25 e 26 de outubro. A pesquisa foi contratada pela Rede Globo. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-05608/2024.