Pesquisa para prefeito de Guarulhos hoje (26): veja quem está na frente

O candidato Lucas Sanches (PL) lidera as intenções de voto no segundo turno pela Prefeitura de Guarulhos (SP), superando Elói Pietá (Solidariedade), de acordo com pesquisa do Real Time Big Data divulgada na sexta-feira (25).

O que aconteceu

Sanches tem 54% das intenções de voto, e Pietá, 37%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Confira os números da pesquisa estimulada (quando é apresentada ao eleitor uma lista com o nome dos candidatos):

Lucas Sanches (PL): 54%

54% Elói Pietá (Solidariedade): 37%

37% Nulo Branco: 5%

5% Não sabe/Não respondeu: 4%

Veja o resultado em votos válidos (critério usado pela Justiça Eleitoral que desconsidera nulos e brancos):

Lucas Sanches (PL): 59%

59% Elói Pietá (Solidariedade): 41%

Metodologia. Encomendada pela Record, a pesquisa ouviu 1.000 eleitores entre os dias 23 e 24 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo SP - 05778/2024.