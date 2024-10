Pesquisa para prefeito de Cuiabá hoje (26): veja quem está na frente

O segundo turno para a Prefeitura de Cuiabá tem um cenário de muito equilíbrio entre Abílio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT) na reta final das Eleições 2024. É o que reforça a pesquisa Quaest divulgada neste sábado (26).

Quaest mostra empate

A pesquisa Quaest, divulgada neste sábado (26), mostrou um empate absoluto nos votos válidos. Brunini e Cabral têm 50% das intenções cada, quando se exclui brancos e nulos.

Na pesquisa estimulada também há um empate. Os candidatos têm 44% das intenções de voto nesse recorte, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor.

Quaest (recorte estimulado):

Abílio Brunini (PL): 44% (eram 44%) Lúdio Cabral (PT): 44% (eram 41%) Branco/Nulo/Não vai votar: 8% (eram 11%) Indecisos: 4% (eram 4%)

A Quaest entrevistou 1.000 eleitores entre os dias 25 e 26 de outubro. A pesquisa foi contratada pela TV Centro América e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de três pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número MT-08652/2024.

AtlasIntel (recorte estimulado)

Abílio Brunini (PL): 52,6% Lúdio Cabral (PT): 45,7% Branco/Nulo/Não sei: 1,7%

No recorte de votos válidos, que não considera votos em branco e nulos, Brunini somou 53,5%. Por outro lado, o candidato do PT apareceu com 46,5%.

A pesquisa AtlasIntel foi realizada entre os dias 15 e 20 de outubro e ouviu 1.209 eleitores. A sondagem foi registrada no TSE sob o número: MT-04591/2024.

Futura também mostrou empate

A disputa apertada foi sinalizada também na pesquisa do instituto Futura Inteligência divulgada no dia 18 de outubro. Brunini ficou com 48,6% das intenções de voto; Lúdio Cabral apareceu com 47,9%.

Pela margem de erro, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados. Veja os números:

Abílio Brunini (PL): 48,6% Lúdio Cabral (PT): 47,9% NS/NR/Indeciso: 2,3% Ninguém/Branco/Nulo: 1,3%

*Por causa de arredondamentos, o recorte soma 100,1%, e não 100%.

Encomendada pela empresa 100% Cidades, a pesquisa foi registrada no no TSE sob o código: MT-00458/2024. Foram 600 entrevistas entre os dias 15 e 16 de outubro, com margem de erro de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança de 95%.