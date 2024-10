'Ótimo para treinar': conjunto de legging e top para academia custa R$ 40

Se você adora renovar o look de academia para motivar seus treinos, pode se interessar por esse modelo que o Guia de Compras UOL encontrou. Ele promete um bom caimento no corpo e ajuda a ganhar tempo, já que não tem a necessidade de passar para desamassar.

Para completar, ainda tem um precinho: com 43% de desconto, sai por R$ 39,90. Mas será que vale a pena? Veja a seguir o que diz quem comprou.

O que esse conjunto de peças fitness promete

É indicado para atividades físicas;

Tem tecido flexível e macio;

É resistente e tem bom caimento, segundo o vendedor;

Não cria bolinhas e não desfia, de acordo com o fabricante;

O top é sem bojo;

É feito de tecido 90% poliéster e 10% elastano.

O que diz quem o comprou

São mais de 2.000 avaliações do produto registradas na Shopee e a nota média é de 4,7 (do total de cinco). Ele é elogiado principalmente por vestir bem. Veja alguns comentários de consumidores.

A malha é bem reforçada. Não tem bojo, mas é compressivo. O conjunto é muito bonito. As costas do top são trançadas e o visual fica superbonito.

Susana Prado

Chegou rápido e bem embalado. O material é ótimo. A calça não fica transparente e o top tem uma boa sustentação (acho que é média). Ótimo para treinar. Gostei muito e recomendo.

Grazielle



O tecido é grossinho e não fica nada transparente. Todo bem embaladinho. Chegou rápido.

Aline



O conjunto é maravilhoso e veste super bem. Tem um tecido grosso e a costura é bem reforçada. O envio foi rápido e veio bem embalado. O único ponto negativo é essa costura da alça do top que incomoda um pouco, algo que pode ser facilmente melhorado. Já usei duas vezes na academia e vale muito o custo-benefício.

Mayara Araújo

Pontos de atenção

Contudo, as principais reclamações de consumidores são a respeito da transparência do tecido e do tamanho da peça, que não serviu como esperado.

O conjunto é bonito, mas o tecido não estica nada. A calça não serviu. Tenho coxas grossas e bumbum grande. Não passou das coxas.

Babi

Tecido de má qualidade. Pedi M e parece um P de tão minúscula que a roupa é. Infelizmente vai para o lixo. Dinheiro gasto à toa.

Rafaela

Tem má qualidade e fica totalmente transparente. Não vale a pena.

Juliana Moraes Botelho



O conjunto é lindo e o top tem bastante sustentação. Mas é muito transparente, tanto o top quanto a calça.

Ana Martins

