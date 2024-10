Acidente com ônibus mata 19 pessoas no México

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Dezenove pessoas morreram e outras seis ficaram feridas neste sábado em um acidente com um ônibus em uma estrada no Estado de Zacatecas, no centro do México, disseram autoridades locais.

O acidente ocorreu no início da manhã, quando o ônibus colidiu com a traseira de um caminhão que carregava milho e que estava desgovernado.

O governador de Zacatecas, David Monreal, relatou inicialmente 24 mortes no acidente em postagem em uma rede social, mas o gabinete do procurador-geral estadual posteriormente revisou o número para 19.

O gabinete do procurador-geral também disse que está "realizado investigações para prender o motorista" do trator.

Continuam os esforços neste sábado para recolher alguns corpos que caíram em uma ribanceira, afirmou à Reuters uma autoridade do governo local que não quis ser identificada.

O ônibus tinha como destino Ciudad Juárez, uma cidade fronteiriça no Estado de Chihuahua. Não há confirmação imediata se imigrantes estão entre as vítimas.

(Reportagem de Lizbeth Diaz)