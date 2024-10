Quem está na frente para prefeito em Belo Horizonte? Veja pesquisas

Do UOL, em São Paulo

O nome que ficará à frente da Prefeitura de Belo Horizonte nos próximos anos será conhecido neste domingo (27). Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) disputam voto a voto a preferência dos eleitores nesta reta final de segundo turno.

O que dizem as pesquisas

Pesquisa Real Time Big Data mostrou nesta sexta-feira (25) um empate técnico no limite da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O prefeito Noman marcou 51%, enquanto Engler somou 45%.

Considerando apenas os votos válidos, o cenário fica assim: Noman apareceu com 53%, e o adversário, com 47%.

Os números da pesquisa estimulada:

Fuad Noman (PSD): 51%

51% Bruno Engler (PL): 45%

45% Nulo / Branco: 2%

2% Não soube / Não responderam: 2%

Quaest

A sondagem mais recente da empresa foi divulgada em 23 de outubro. A pesquisa mostrou os candidatos tecnicamente empatados: Noman marcou 46%, enquanto Bruno apareceu com 40%.

Noman manteve o seu número estável, antes também somou 46%. Engler saiu de 37% para 40%.

Os números da pesquisa estimulada:

Fuad Noman (PSD): 46% (eram 46%)

46% (eram 46%) Bruno Engler (PL): 40% (eram 37%)

40% (eram 37%) Indecisos: 5%

5% Branco/ Nulo/ Não vai votar: 9% (eram 12%)

Datafolha

A vantagem de Noman foi apresentada na pesquisa Datafolha, divulgada na quinta (24). O prefeito somou 46%, enquanto Engler apareceu com 39%. A margem de erro para a sondagem é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os números da pesquisa estimulada:

Fuad Noman (PSD): 46% (eram 48%)

46% (eram 48%) Bruno Engler (PL): 39% (eram 41%)

39% (eram 41%) Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 8%)

10% (eram 8%) Não sabe: 5% (eram 4%)

No cenário de votos válidos, Fuad soma 54% das intenções de votos, e Bruno, 46%. Veja, abaixo, o panorama no recorte de voto espontâneo, onde os eleitores não têm acesso aos nomes dos candidatos.

Fuad Noman (PSD): 35% (eram 35%)

35% (eram 35%) Bruno Engler (PL): 29% (eram 31%)

29% (eram 31%) No 22: 4% (eram 2%)

4% (eram 2%) No 55: 4% (era 1%)

4% (era 1%) No atual: 1% (eram 2%)

1% (eram 2%) Outras respostas: 3% (eram 3%)

3% (eram 3%) Em branco/ nulo/ nenhum: 8% (eram 7%)

8% (eram 7%) Não sabe: 16% (eram 19%)

Atlasintel

A pesquisa da Atlasintel divulgada na terça (22) também mostrou Noman em vantagem. Ele somou uma diferença superior a seis pontos percentuais em relação a Engler. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os números da pesquisa estimulada:

Fuad Noman (PSD): 52,4%

52,4% Bruno Engler (PL): 46,4%

46,4% Não sabe: 0,1%

0,1% Voto em branco/nulo: 1,1%

Sobre as pesquisas

Encomendada pela Record, a pesquisa do instituto Real Time Big Data foi feita com 1.000 entrevistados entre os dias 23 e 24 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A sondagem foi registrada no TSE sob o número: MG-09350/2024.

Contratada pela TV Globo, a sondagem da Quaest entrevistou 1.002 eleitores entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erros é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número: MG-07435/2024.

O Datafolha entrevistou 910 pessoas entre os dias 22 e 23 de outubro. Contratada pela TV Globo e Folha de S.Paulo, a sondagem tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com número de confiança de 95%. O número do protocolo no TSE é: MG-04815/2024.

A pesquisa Atlasintel ouviu 1.602 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais e tem nível de confiança em 95%. As entrevistas foram feitas entre 15 e 20 de outubro. O registro no TSE é: MG-05761/2024