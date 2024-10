Presidente do Milan critica adiamento de jogo contra Bologna

MILÃO, 25 OUT (ANSA) - A partida entre Bologna e Milan, inicialmente marcada para acontecer no próximo sábado (26), foi adiada em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade de Bolonha, na região da Emilia-Romagna, e causaram inundações.

A Lega Serie A, organizadora da principal divisão do futebol italiano, ainda não determinou a nova data do confronto válido pela nona rodada do campeonato. A probabilidade é que o jogo aconteça no próximo ano.

Os times e a organização da liga italiana se reuniram para discutir soluções alternativas, após o prefeito de Bolonha, Matteo Lepore, ter ordenado a suspensão do confronto.

As possibilidades de o duelo ocorrer no estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, com portões fechados ao público ou em campo neutro, com o Giuseppe Sinigaglia, em Como, sendo o mais cogitado, foram rejeitadas.

O presidente do Milan, Paolo Scaroni, não ficou satisfeito com o adiamento e chamou a decisão da Lega Serie A de "incompreensível".

Na realidade, a capital da Emilia-Romagna e sua província não estão em clima de receber jogos de futebol ou de qualquer outro esporte, pois diversas áreas da região foram devastadas por inundações, que deixaram ao menos um morto. Além disso, diversos cidadãos perderam tudo durante as enchentes e estão unidos no processo de limpeza da lama.

O CEO do Bologna, Claudio Fenucci, opinou que o adiamento foi a "escolha mais sábia", já que as receitas destinadas para o jogo vão ser parcialmente doadas às populações afetadas pelo mau tempo. (ANSA).

