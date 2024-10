PF faz buscas na casa de Gayer, suspeito de desvios de cota parlamentar

Do UOL, em São Paulo, e colunista do UOL, em Brasília

A PF (Polícia Federal) cumpriu na manhã de hoje (25) mandados de busca e apreensão, determinados pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO).

O que aconteceu

Mandados foram cumpridos na casa do deputado e no imóvel funcional dele em Brasília, segundo apuração do UOL. As buscas foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Gayer diz que sofre perseguição eleitoral e chama PF de "jagunços" de Moraes.O parlamentar disse que a operação é uma perseguição política dois dias antes das eleições —ele apoia o candidato a prefeito em Goiânia Fred Rodrigues (PL)— e chamou os agentes da Polícia Federal de "jagunços".

PF apreendeu R$ 70 mil em dinheiro vivo com assessor de Gayer. Ao todo, a corporação cumpriu 19 mandados de busca em Brasília e em mais quatro cidades de Goiás: Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás, Aparecida de Goiânia e Goiânia.

Operação mira associação criminosa suspeita de desvios de dinheiro de cota parlamentar. Conhecida também como verba indenizatória, essa cota serve para os deputados usarem para atividades e gastos relacionados ao mandato, como passagens aéreas, aluguel de carros, combustível e alimentação, por exemplo.

Grupo teria usado documentos falsos para desviar verbas. Segundo as investigações da PF, a associação criminosa usou documentos falsos para a criação de uma OSCIP (Organização de Sociedade Civil de Interesse Público) e tinha o objetivo de beneficiá-la com recursos da cota parlamentar de Gayer.

Quadro social da organização seria formado por crianças de um a nove anos. Segundo a PF, a operação de hoje recebeu o nome de "Discalculia", um transtorno de aprendizagem relacionado a números, "porque foi identificada falsificação na Ata de Assembleia da constituição da OSCIP, consistente em data retroativa (ano de 2003)".

Os crimes investigados pela PF são: associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e peculato.

O que diz o deputado

"Levaram meu celular e meu HD", disse deputado, que chamou os policiais federais de "jagunços".Gayer postou um vídeo nas redes sociais para se defender. Ele afirmou que a operação ocorre dois dias antes das eleições em que ele apoia o Fred Rodrigues à Prefeitura de Goiânia.

Gayer também criticou Alexandre de Moraes. O parlamentar afirmou que não sabe o motivo das buscas e que não teve acesso ao inquérito. Procurada pelo UOL, a assessoria de imprensa do deputado afirmou que ele só vai se manifestar pelas redes sociais. A reportagem também enviou mensagem ao próprio Gayer, mas não teve retorno.