Josias: Desespero explica participação de Boulos em live de Marçal

A lógica do desespero é o que pode explicar a participação do candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol) na sabatina do coach Pablo Marçal (PRTB), afirma o colunista Josias de Souza ao UOL News desta sexta-feira (25). Para o colunista, o encontro desta sexta não deve transferir os votos que Marçal recebeu no primeiro turno para Boulos. O psolista ainda corre o risco de atrair para si prejuízo político, enquanto o antigo adversário colherá benefícios comerciais.

É meio incompreensível, a meu juízo, que ele [Boulos] tenha aceitado participar dessa live, porque a perspectiva de ganho é muito remota e o prejuízo político é nítido, é evidente. Ao Pablo Marçal, interessa muito essa visibilidade.



Ele que já tinha sido excluído do processo pelo eleitor, voltar a esse processo para obter mais visibilidade, uma visibilidade que favorece os seus negócios, que impulsiona a sua fortuna, que tem as suas estacas plantadas nas redes sociais, você ceder a essa estratégia de um adversário tão desleal, não entendo qual é a lógica que leva o Guilherme Boulos a jogar esse jogo.

A única lógica que explica é a lógica do desespero. Isso não ajuda o Guilherme Boulos, sobretudo, não ajuda nesta eleição e não ajuda também na construção de uma imagem para futuros desafios eleitorais.

Josias de Souza, colunista do UOL

Maierovitch: Moraes age como Moro; operação poderia ocorrer após eleição

Mais cedo, o jurista e colunista Wálter Maierovitch analisou no programa que ao autorizar a operação da Polícia Federal contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes repete um erro cometido por Sergio Moro, por realizar a ação às vésperas de uma eleição.

Nós criticamos quando Sérgio Moro era juiz e, de repente, com parcialidade, ele abriu a gravação com Palocci a poucos dias da eleição. O que estamos vendo agora? Uma eleição domingo, e acirrada, em Goiânia. Vemos medidas contra um deputado de Goiás envolvido nessas eleições.

Por outro lado, temos que pensar na operação em si, que é importantíssima. Faz tempo que maus deputados usam essas verbas com camuflagens e fraudes.

Wálter Maierovitch, jurista e colunista do UOL

