Começa debate da TV Globo entre Nunes e Boulos no 2º turno de SP

Começou o último debate do segundo turno entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, transmitido pela TV Globo nesta sexta-feira, 25. Participam o atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Mediado pelo jornalista César Tralli, o debate será dividido em quatro blocos. O primeiro e o terceiro terão tema livre e durarão 20 minutos. Ambos os candidatos poderão circular livremente pelo cenário. Já o segundo e o quarto blocos terão dois temas sorteados entre os seis previamente selecionados pela emissora e será possível discorrer sobre eles em até cinco minutos. Ao final do último bloco, os postulantes farão as suas considerações finais com o tempo de um minuto e meio, cada.

No primeiro turno, Nunes obteve 1.801.139 votos, sendo 29,48% dos votos válidos. Já Boulos registrou 1.776.127 votos, 29,07%. Uma diferença de apenas 0,41 ponto porcentual (25 mil votos) de diferença. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A mais recente pesquisa Quaest, divulgada na última quarta-feira, 23, mostrou que a distância entre os candidatos vem se estreitando. O prefeito aparece com 44% das intenções de votos, enquanto o parlamentar tem 35%. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Boulos é apadrinhado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e recebeu o apoio dos candidatos derrotados Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB). Nunes é endossado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e recebeu apoio de Marina Helena (Novo).