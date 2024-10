Datafolha: Certeza de voto em Nunes cai em 2 semanas às vésperas da eleição

Do UOL, em São Paulo

Ricardo Nunes (MDB) está numericamente à frente de Guilherme Boulos (PSOL) em todas as recentes pesquisas divulgadas. Porém, um recorte gera alerta para a campanha do atual prefeito nesta reta final do segundo turno para a Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

O Datafolha mostrou nesta quinta-feira (24) que o prefeito teve uma queda no percentual dos eleitores que diziam que votariam com certeza nele no segundo turno. Em duas semanas, os números ficaram assim considerando apenas esse segmento:

48% - Votará com certeza (primeira pesquisa do 2º turno)

- Votará com certeza (primeira pesquisa do 2º turno) 45% - Votará com certeza (segunda pesquisa do 2 turno)

- Votará com certeza (segunda pesquisa do 2 turno) 41% - Votará com certeza (pesquisa divulgada nesta quinta)

A rejeição do emedebista é de 37% no segundo turno, diz o instituto. Veja abaixo os números considerando esse recorte em relação ao atual prefeito.

Ricardo Nunes (MDB)

Votará com certeza: 41%

41% Não votará de jeito nenhum: 37%

37% Talvez vote: 21%

21% Indecisos: 1%

Alta rejeição atrapalha Boulos

Um dos entraves para o deputado federal é a alta rejeição. Segundo dados do Datafolha, 55% não votariam de jeito nenhum no psolista. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

58% - Não votará de jeito nenhum (primeira pesquisa do 2º turno)

- Não votará de jeito nenhum (primeira pesquisa do 2º turno) 56% - Não votará de jeito nenhum (segunda pesquisa do 2 turno)

- Não votará de jeito nenhum (segunda pesquisa do 2 turno) 55% - Não votará de jeito nenhum (pesquisa divulgada nesta quinta)

Guilherme Boulos (PSOL) Não votará de jeito nenhum: 55%

55% Votará com certeza: 32%

32% Talvez vote: 13%

13% Indecisos: 1%

Números gerais do Datafolha (recorte estimulado)

Ricardo Nunes (MDB): 49% (eram 51%)

49% (eram 51%) Guilherme Boulos (PSOL): 35% (eram 33%)

35% (eram 33%) Em branco/nulo/nenhum: 14% (eram 10%)

14% (eram 10%) Não sabe: 2% (eram 2%)

Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores entre terça (22) e quarta-feira (23). A margem de erro de três pontos percentuais para mais ou menos, com nível de confiança de 95%. A sondagem foi encomendada pela Folha de S.Paulo e foi registrada no TSE sob o código: SP-07600/2024.