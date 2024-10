Carla Araújo: Nunes tem a vantagem, é só não tomar gol em debate da Globo

Ricardo Nunes (MDB) tem a vantagem na disputa pela Prefeitura de São Paulo, mas não pode "tomar gol" de Boulos (PSOL) no último debate entre os candidatos, que será realizado pela TV Globo nesta sexta-feira. A análise é da colunista do UOL Carla Araújo durante participação no UOL News 2ª Edição desta sexta-feira (25).

Boulos tem o desafio nesse debate de (...) tentar tirar votos do prefeito, sem ser muito agressivo, justamente nessa linha mais tênue que ele adotou com o Marçal, porque a rejeição dele é muito alta. Então, eventualmente, se ele adotar uma postura muito assertiva-agressiva, isso pode atrapalhar, ampliar ou manter essa rejeição.

[Já] O Nunes neste segundo turno acabou jogando um pouco parado, evitando os confrontos quando pode. Mesmo com a questão das chuvas em São Paulo, ele conseguiu tentar deslocar e empurrar o responsável [pelo caos] para o governo federal, tentando se eximir dessas responsabilidades. A estratégia deles vem aí quase que jogando parado. Eles vão ficar olhando o relógio para ver se acaba logo, se ele não fizer nada de errado e não deslizar, a campanha do Nunes já começa a comemorar.

Eles estão considerando já uma vitória, quase cantando vitória mesmo antes das urnas. Mas, claro, aguardando como vai ser domingo. Hoje é um dia importante para que o Nunes fique aí terminando o jogo como se fosse analogia do futebol: ele ganhou de 1 a 0. É o jogo de volta, ele está com a vantagem. É só não tomar gol, vamos ver.

Carla Araújo, colunista do UOL

Carla Araújo reforça que o debate desta sexta-feira (25) é importante porque muitos deixam para prestar atenção no jogo eleitoral de última hora para definir o voto.

É um debate importante, é TV aberta, tem a sua tradição no processo eleitoral. Muita gente, como a gente sempre reforça aqui, acaba deixando para olhar a questão política mais para o fim mesmo. Nós temos ainda, infelizmente, que o brasileiro carece de uma formação política maior, a gente precisa entender a política sem essas paixões todas, mas sim em como ela é importante na nossa vida.

