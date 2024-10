Nova pesquisa Datafolha para 2º turno de SP: veja o que mudou

Do UOL, em São Paulo (SP)

A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (24), mostrou as intenções de voto em Ricardo Nunes (MDB) oscilando negativamente no segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo (SP). As variações ocorreram dentro da margem de erro, que é de 3 pontos para cima ou para baixo.

O que mostra a nova pesquisa Datafolha

Na pesquisa de hoje, Nunes marcou 49% da preferência dos entrevistados. No levantamento anterior, divulgado no dia 17, o atual prefeito aparecia com 51% das intenções de voto.

Guilherme Boulos (PSOL), por outro lado, oscilou para cima. O psolista passou de 33% na última pesquisa para 35% na sondagem mais atual. Com isso, a diferença entre Boulos e Nunes oscilou para baixo, passando de 18 para 14 pontos percentuais a três dias do 2º turno.

Os resultados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Veja os números completos do levantamento:

Ricardo Nunes (MDB): 49% (eram 51%) Guilherme Boulos (PSOL): 35% (eram 33%) Em branco/nulo/nenhum: 14% (eram 14%) Não sabe: 2% (eram 2%)

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, a diferença entre Nunes e Boulos é menor. Veja:

Ricardo Nunes (MDB): 40% (eram 41%) Guilherme Boulos (PSOL): 30% (eram 30%) Branco/Nulo: 12% (eram 10%) Não sabe: 10% (eram 12%) Outros: 4% (eram 3%) No 15: 3% (eram 2%) No atual: 2% (era 1%)

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e entrevistou presencialmente 1.204 pessoas entre 22 e 23 de outubro. O nível de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo SP-07600/2024.