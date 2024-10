Marçal sabatina Boulos nesta sexta: o que um já falou sobre o outro

O candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) vai participar de uma entrevista com Pablo Marçal (PRTB) nesta sexta-feira (24). O encontro, proposto pelo influenciador, está marcado para as 12h.

Boulos foi um dos principais alvos de factoides e mentiras veiculadas por Marçal no primeiro turno da disputa municipal. O empresário acusou o psolista diversas vezes, sem provas, de uso de drogas e apresentou um laudo falso sobre internação dele por consumo de cocaína. Boulos, por outro lado, respondeu com duros ataques em várias ocasiões. Relembre alguns dos principais embates entre eles.

Carteira de trabalho

Um dos embates mais emblemáticos entre Boulos e Marçal aconteceu no debate Estadão/Terra/Faap. O psolista deu um tapa na carteira de trabalho mostrada pelo influenciador, que o acusava de nunca ter trabalhado.

Marçal, você é um mentiroso compulsivo, é viciado em mentir, é impressionante. Eu acho que você veio para o debate, as pessoas percebem, com a sua plateinha e tal para tumultuar, você é o padre Kelmon dessa eleição, é isso que você é. Você veio para tumultuar, você é uma caricatura.

Boulos ataca Marçal no debate Estadão/Terra/Faap, em 14 de agosto

Eu sou o padre Kelmon, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho que nunca trabalhou. Um grande vagabundo nessa nação. Aceito, sim, exorcizar. Você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade.

Marçal reage a Boulos

Uso de drogas

Durante a campanha, Marçal fez uma série de acusações, nunca comprovadas, de que Boulos seria usuário de cocaína. O candidato do PSOL se emocionou ao relatar que as filhas choraram por provocações na escola relacionadas ao factoide veiculado pelo empresário.

Nenhuma pergunta que eu faço para esse cara, não responde. Nem em relação ao Hamas. Eu vou provar que você é o maior aspirador de pó da cidade de São Paulo.

Marçal, em debate do Estadão/Terra/Faap em 14 de agosto

Eu sou pai de duas filhas, um cidadão inventa uma história sobre uso de droga. Minha filha chega da escola chorando, porque provocaram ela na escola com isso. Eu dou aula há mais de 20 anos, chega um cidadão, que ninguém sabe exatamente como vive, de onde vem seu dinheiro, seu sustento, o que você faria no meu lugar? Não é fácil, ninguém tem sangue de barata.

Boulos, em sabatina da CNN em 20 de agosto, ao explicar por que deu um tapa na carteira de trabalho mostrada por Marçal

Laudo falso sobre uso de drogas

A dois dias do primeiro turno, Marçal publicou nas redes sociais um laudo falso que mostraria uma internação de Boulos, nunca comprovada, por uso de cocaína. O candidato do PSOL reagiu, pedindo a prisão do adversário.

Simples assim. O cidadão não tem limite. A um dia da eleição, ele inventa essa fake news. Agora, gente, chegou num limite para ele. Estamos entrando agora a noite com um pedido de prisão contra ele, na Justiça Criminal. Dele e do dono da clínica.

Boulos em live no dia 4 de outubro, em que desmente acusação de Marçal

Eu recebi e publiquei. Não fui eu que dei o laudo, eu só publiquei.

Marçal, à Folha de S. Paulo no dia 5 de outubro, ao falar sobre laudo falso

Exame toxicológico

Boulos apresentou um exame toxicológico no debate da TV Globo, após ser acusado por Marçal de frequentar "biqueiras", uma alusão a pontos de vendas de drogas.

Alguém que deve conhecer melhor a cidade de São Paulo na questão de biqueiras, que eu não conheço nenhuma, ele deve conhecer várias.

Marçal associa Boulos a uso de drogas mais uma vez, durante debate da TV Globo em 3 de outubro

Eu sou pai de duas filhas e não aceito ter a honra atacada desse jeito. Está aqui: fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu, Marçal! Faça o psicotécnico também.

Boulos ao apresentar exame toxicológico depois de provocação de Marçal

Boulos compara Marçal a Suzane von Richthofen

Chamado de extremista por Marçal, Boulos reagiu comparando o adversário a Suzane von Richthofen, condenada por ser mandante do assassinato dos pais.

"Estou achando muito esquisito esse perfil que o Marçal está adotando hoje. Ele tumultuou a eleição inteira, agrediu, mentiu, agora ele quer posar de bonzinho, né? É um lobo em pele de cordeiro. Aliás, o Marçal acusar alguém de extremista é igual a Suzane von Richthofen acusar alguém de assassinato."

Boulos no debate da Globo, em 3 de outubro

Cadeirada

Em mais um embate, Boulos citou a cadeirada desferida por José Luiz Datena (PSDB) em Marçal, em resposta aos ataques do influenciador.

"Impressionante, você vive de mentiras. Você ataca, mente e, depois, toma cadeirada"

Boulos rebate Marçal durante debate UOL/RedeTV, em 17 de setembro

'PT Kids' e psicopatia

No debate Estadão/Terra/Faap, Marçal atacou Boulos ao associá-lo a figuras do PT. O candidato do PSOL rebateu com insinuações de que o adversário seria psicopata.

Primeiro lugar, mais uma vez, você está me confundindo com o quadrilheiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva, com as pessoas que você tanto apoia, chamado José Genoíno, sei lá como é que chama, José Dirceu, Dilma Rousseff, você que é o 'PT Kids' nessa Prefeitura de São Paulo, isso é até uma demonstração no país inteiro de um PT do PSOL que é uma grande m*rda nessa nação, isso aqui é a escória da esquerda, a esquerda já não presta, você imagina a escória da esquerda.

Marçal, em debate do Estadão/Terra/Faap em 14 de agosto

O que você vai fazer com um cidadão desse? É uma coisa indignante, esse cara não tem limite. Não tem limite ético, moral, uma pessoa rebaixada, é isso que você é. Às vezes eu fico em dúvida se você é só mau caráter ou é psicopata, você vem aqui para mentir, para lacrar para a rede social.

Boulos responde Marçal

Apelidos e linguagem neutra

Marçal e o candidato do PSOL tiveram um embate no debate organizado pela TV Gazeta e pelo Canal MyNews por causa de um apelido usado pelo influencer. Durante grande parte da campanha, o ex-coach se referiu ao deputado federal como "Boules", em alusão ao episódio em que um trecho do Hino Nacional foi alterado e cantado em linguagem neutra em comício de Boulos.

Minha pergunta é pro 'Boules'. Qual a sensação de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra? Como cantar 'des filhes destes', como é que faz pra destruir o senso patriótico desse país?

Marçal questiona Boulos durante debate Gazeta/MyNews em 1º de setembro