HD ou SSD: qual escolher para armazenar os dados do seu computador?

Entre as tecnologias de armazenamento de dados, duas dominam o mercado: os HDs e os SSDs. Se você já precisou salvar muitos arquivos ou se pesquisou sobre como deixar seu computador mais rápido, com certeza já ouviu falar de ambas.

Mas o que cada uma delas faz? Quais são as diferenças e por que você precisa conhecê-las antes de comprar? Ouvimos especialistas para trazer as respostas para você.

HD

O que é? A sigla HD significa "disco rígido" em inglês. Trata-se de uma tecnologia desenvolvida há décadas, mas que segue tendo aplicações práticas.

O que faz? O HD armazena dados através da leitura e escrita deles, e faz isso por meio de discos mecânicos giratórios e um braço magnético que atua sobre eles. Imagine um disco de vinil sendo lido numa vitrola e reproduzindo música. É uma analogia válida.

Como funciona? Trata-se de um dispositivo mecânico. O tempo para acessar os dados depende da velocidade de rotação do disco e também da tecnologia utilizada pela fabricante. Em geral, essa velocidade varia entre 5.400 e 7.200 RPM (rotações por minuto). Existem HDs capazes de girar em até 15 mil RPM, embora sejam destinados a infraestruturas mais complexas, como bancos de dados de empresas, e não ao consumidor comum.

Por que usar um HD? Um HD pode ter inúmeras utilidades, sendo recomendável para quem precisa de espaço de armazenamento e de um custo mais acessível. Para fazer backups de coleções de fotos, vídeos ou outros arquivos pesados que não são acessados com frequência, o HD é a melhor escolha.

SSD

O que é? Essa sigla significa "unidade de estado sólido" em inglês. Essa é a grande diferença entre ele e o HD: o SSD não utiliza partes móveis para fazer o armazenamento de dados, optando pela memória flash, como um pen drive, por exemplo.

O que faz? Por suas características, o SSD é significativamente mais rápido do que um HD, em média.

Como funciona? De forma resumida, ele é composto por células de memória que armazenam dados. Quando você precisa de um arquivo, o SSD encontra onde ele está e lê os dados dessas células. Sem precisar de um disco giratório, esse processo é muito mais veloz.

Por que usar um SSD? O SSD é recomendado para quem precisa de desempenho. Por exemplo, para montar um bom PC gamer, para editar vídeos e fotos, para rodar sistemas operacionais, é com certeza a melhor opção.

Pontos de atenção

Cuidado com quedas do HD. Por depender mais das suas partes físicas, o HD exige maior cuidado contra quedas.

SSD tem vida útil menor. Suas células de memória têm um número limitado de vezes que podem ser escritas e apagadas. Depois de muitos ciclos, podem começar a falhar. A memória flash é menos durável do que os discos magnéticos dos HDs.

HD gasta mais energia. O HD, por ser um dispositivo mecânico, gasta mais energia do que o SSD. Ele precisa acionar um motor, acarretando em maior uso da bateria de um notebook, por exemplo.

SSD esquenta mais o computador. O SSD costuma esquentar mais o seu computador, porque, sendo mais rápido, é usado de forma mais intensa. Isso gera mais calor durante suas operações.

Custo-benefício. A tecnologia de fabricação do SSD é mais cara. O custo-benefício do HD, por GB armazenado, é melhor. Além disso, é um investimento que, a longo prazo, compensa mais por sua vida útil mais longa.

FONTES: Daniel Gatti, professor de computação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Lucas Cardoso, técnico sênior em recuperação de dados na empresa UTI dos Dados; Pedro Silvino, chefe de tecnologia da empresa de recuperação de dados Pro HD.

