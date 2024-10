Causa diarreia e pode detonar rim: como é bactéria em lanche do McDonald's

A rede de fast food McDonald's suspendeu a venda do sanduíche "Quarterão" em alguns estados dos EUA. O produto, conhecido lá fora como Quarter Pounder, foi tirado de circulação após infecção alimentar causada pela bactéria E. coli, o que fez uma pessoa morrer e dez serem hospitalizadas no país. Não há registros do problema no Brasil.

Como é a infecção causada pela E. coli

A E. coli vive naturalmente no intestino e a maioria das cepas não causa doenças. Mas existem alguns tipos que podem causar cólicas, diarreia, vômitos e até mesmo insuficiência renal e morte.

A contaminação com a bactéria costuma ocorrer devido à presença de fezes de animais nos alimentos. Também pode acontecer ao tentar lavar alimentos com água contaminada.

Brotos, vegetais folhosos, leite, queijo, carne crua de boi e aves são os alimentos que mais inspiram atenção. Quando esses itens não estão bem higienizados ou apropriadamente cozidos, há o risco de contaminação com a bactéria E. coli.

Sintomas da contaminação por E. coli ocorrem até nove dias após o consumo do item infectado. Vômito, dor no estômago, febre e náusea são alguns dos problemas comuns de pessoas infectadas.

A infecção pode causar, em alguns casos, diarreia com sangue e falha nos rins. Também pode haver o desenvolvimento de pressão alta e até problemas neurológicos, segundo a FDA (agência de saúde dos EUA).

A maioria dos infectados se recupera, mas, em pessoas mais vulneráveis, como idosos e crianças, a infecção pode se agravar. O quadro pode progredir para uma síndrome que pode levar à insuficiência renal, problemas de saúde permanentes e até a morte, segundo o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), dos Estados Unidos.

Bactéria Escherichia coli Imagem: Eric Erbe/Divulgação

Como se prevenir da infecção por E. coli

A FDA sugere:

Lavar as mãos com água e sabão antes e após manusear alimentos crus;

Higienizar prateleiras internas da geladeira, tábuas de corte e bancadas de utensílios que possam ter contato com alimentos contaminados;

Evitar contaminação cruzada com animais --ao manusear comida para seus pets, lavar bem o recipiente utilizado para evitar levar E. coli deles para outras pessoas.

O que aconteceu no McDonald's

Ainda não se sabe ao certo qual ingrediente do sanduíche estava contaminado com E. coli. Por precaução, o restaurante interrompeu o uso de cebolas frescas fatiadas e hambúrgueres de carne bovina em algumas regiões. A suspeita inicial é de que o ingrediente problemático é a cebola.