Eduardo Bolsonaro pode concorrer ao Senado licenciado e morando nos EUA?

Licenciado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deixou seu futuro político em aberto. Mas a distância do Brasil e o fato de estar morando nos EUA não impedem que ele saia candidato ao Senado em 2026.

O que aconteceu

Lei leva em conta domicílio eleitoral. Para concorrer às eleições, a lei determina que o candidato tenha registro no estado pelo qual disputa o cargo. Ou seja, Eduardo precisa estar registrado em São Paulo, mas não precisa estar fisicamente no estado.

Residência no exterior não impede candidatura. De acordo com o professor de direito eleitoral Fernando Neisser, da da FGV-SP (Fundação Getúlio Vargas de São Paulo), o fato de estar morando temporariamente fora do país não impede o parlamentar de concorrer às eleições. O vínculo pode ser mantido à distância durante o período de campanha.

Registro pode ser questionado. O domicílio eleitoral pode ser contestado no momento do registro. Para o advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rollo, caso seja comprovado que reside no exterior, sua candidatura ao Senado por São Paulo pode ser rejeitada. Um questionamento parecido aconteceu em 2022, quando o ex-juiz Sergio Moro tentou se candidatar por São Paulo, mas teve o registro indeferido após ação do PT. Sua mulher, entretanto, conseguiu sair pelo estado. Ambos foram eleitos.

Deputado poderia fazer campanha virtual. Apesar de mais difícil, por não ter um corpo a corpo com o eleitorado nem eventos presenciais, em tese, Eduardo poderia montar uma estratégia para divulgar sua imagem em atos online ou atrelar seu nome a uma chapa que anuncie seu número de urna.

Eduardo disse que cogita abrir mão do mandato após a licença. Questionado se poderia deixar o cargo de forma definitiva, Eduardo respondeu que é "bem provável". "Só vou ter tranquilidade para voltar ao Brasil quando Alexandre de Moraes não for mais ministro da Suprema Corte."

Licença de Eduardo acende dúvidas sobre 2026. Cada estado terá duas vagas ao Senado disponíveis. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já anunciou Eduardo na disputa por uma delas. O partido poderia fazer uma chapa pura, com dois nomes do PL, ou se coligar com alguma outra legenda.

Outros nomes na direita. Mais possíveis candidatos têm sido aventados, como o deputado Mário Frias (PL-SP), o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL-SP), e o ex-ministro Ricardo Salles (Novo-SP).

Derrite deixa o PL mirando o Senado. O secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, retornou ao PP neste mês com o plano de ser lançado ao Senado pelo partido em 2026. Outra possibilidade seria ele concorrer ao governo, mas ele disse apoiar o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem dito que vai disputar a reeleição.

Eduardo pediu licença de quatro meses. O deputado federal (PL-SP) comunicou em março que se afastaria do cargo para permanecer nos Estados Unidos por estar sofrendo perseguição política. A licença do mandato totaliza 122 dias e foi acatada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Deputado disse que busca punição para o ministro do STF Alexandre de Moraes. "Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre Moraes e a sua Gestapo [polícia política do regime nazista alemão] da Polícia Federal merecem", afirmou em vídeo publicado nas redes sociais.

Afastado pelo tempo máximo permitido e sem salário. De acordo com o Regimento Interno da Câmara, parlamentares podem se licenciar, por tratamento de saúde, missões diplomáticas ou interesse particular. Quando o afastamento ocorre por interesse particular, como no caso de Eduardo, a licença é concedida sem remuneração.