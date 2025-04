Expansão militar da China é 'assombrosa', afirma secretário-geral da Otan

A expansão militar da China é "assombrosa", afirmou nesta terça-feira (8) o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, durante uma visita ao Japão que pretende "projetar" a força da aliança na região Ásia-Pacífico.

"Não sejamos ingênuos a respeito da China. A ascensão de suas Forças Armadas, seus investimentos na indústria de defesa e em suas capacidades defensivas são assombrosos", declarou Rutte em uma entrevista publicada pelo jornal Japan Times.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona os outros membros da aliança atlântica - principalmente os europeus - para que aumentem seus gastos militares.

Também deseja que os aliados da região Ásia-Pacífico reforcem suas capacidades militares diante da China e da Coreia do Norte.

"Os Estados Unidos querem cada vez mais que a Otan se envolva mais (na região). Não no sentido do artigo 5, e sim no sentido de projetar poder, de apoio mútuo dentro da Otan", declarou Rutte.

O artigo 5 da Otan estabelece que se um país membro é atacado, os demais consideram como um ataque contra todos e respondem em consequência.

A agenda de Rutte inclui uma visita à base naval de Yokosuka, ao sul de Tóquio, e uma reunião com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, além de funcionários de alto escalão do governo japonês na quarta-feira.

Nos últimos anos, a Otan procurou estreitar os laços com Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, convidando seus governantes para as reuniões de cúpula da aliança.

"Precisamos ir além das declarações conjuntas (...) vamos concretizar isto", declarou o holandês, que assumiu o cargo de secretário-geral da Otan em outubro.

