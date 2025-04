Artista do 'pior retrato' de Trump diz que sua carreira está ameaçada

A pintora britânica Sarah A. Boardman negou preconceito político ao retratar Donald Trump em um quadro criticado pelo presidente dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Trump acusou a obra de ser "propositalmente distorcida" e a comparou com a de um Obama "maravilhoso", também retratado por Boardman. Em uma postagem de 23 de março na sua rede social, a Truth Social, o presidente disse que a artista fez a pior representação. O quadro estava exposto no Capitólio do Colorado, em Denver, desde 2019. Mais fotos estão disponíveis abaixo, incluindo o retrato do ex-presidente Barack Obama.

Ninguém gosta de uma foto ou pintura ruim de si mesmo, mas a do Colorado, no Capitólio Estadual, colocada pelo Governador, junto com todos os outros Presidentes, foi propositalmente distorcida a um nível que até eu, talvez, nunca tenha visto antes. A artista também fez o Presidente Obama, e ele está maravilhoso, mas a minha é realmente a pior. Ela deve ter perdido seu talento à medida que envelheceu. Donald Trump, em postagem

Sarah A. Boardman vive no Colorado Imagem: Divulgação/Sarah A. Boardman

A pintora negou preconceito político ao retratar Trump e ressaltou que teve aval do comitê responsável. Em comunicado divulgado em seu site, a artista afirmou que as fotografias de referências foram aprovadas pelo Comitê Consultivo do Capitólio do Estado do Colorado, que encomendou o retrato, e costumava receber elogios pela obra nos últimos seis anos.

Boardman disse que teve "intenções, integridade e habilidades questionadas" por Trump. A retratista tem 41 anos de carreira e teme não recuperar a sua reputação dado o volume de críticas negativas que recebe desde a fala de Trump.

O presidente Trump tem o direito de comentar livremente, como todos nós, mas as alegações adicionais de que eu 'distorci propositalmente' o retrato e que 'devo ter perdido meu talento à medida que envelheci' agora estão impactando direta e negativamente meu negócio de mais de 41 anos, que agora corre o risco de não se recuperar.

Trecho do comunicado divulgado por Sarah A. Boardman

Retratos de Obama, Bush e mais autoridades fazem parte de seu portfólio. Sarah A. Boardman descreve em seu site que além dos três presidentes, já pintou um juiz e membros das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ela diz ser fascinada por capturar a "personalidade, caráter e alma" de quem retrata. Apesar de britânica, a pintora estudou na Alemanha e mora no Colorado com o marido.

O retrato foi pago por meio de vaquinha. À época, o comitê arrecadou mais de US$ 10 mil para custear a obra.

Quadro foi substituído por retrato de Putin. A pressão de líderes republicanos e de Trump motivou a troca do quadro por um presente enviado pelo próprio presidente russo ao norte-americano em janeiro deste ano.

Veja imagens do retrato de Trump

Trump criticou retrato pintado pela artista britânica Sarah A. Boardman, exposto desde 2019 no Capitólio Estadual do Colorado, em Denver Imagem: Denver Post via Getty Images

Visitante fotografa retrato de Trump no 3º andar do Capitólio do Estado do Colorado, em Denver Imagem: Denver Post via Getty Images

Retratos de Barack Obama e Donald Trump pintados por Sarah A. Boardman Imagem: Divulgação/Sarah A. Boardman

Retratos de Bush, Obama e Trump foram pintados pela britânica Sarah A. Boardman Imagem: Denver Post via Getty Images