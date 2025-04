Costa vai sumir: inundações em NY ameaçam destruir 80 mil casas em 15 anos

Mais de 80 mil casas em Nova York podem ser perdidas em inundações nos próximos 15 anos, segundo estudo divulgado ontem pela organização independente RPA (Regional Plan Association).

O que aconteceu?

Segundo o estudo, cerca de 82 mil casas em áreas como Staten Island, o sudeste do Queens e os subúrbios da região leste de Nova York correm risco de inundações permanentes, crônicas ou costeiras até 2040. O número pode dobrar, passando para 160 mil até 2070.

O relatório considera inundações por tempestades, cheias de rios e elevação do nível do mar, com projeções baseadas no NPCC (Painel de Nova York sobre Mudanças Climáticas). Segundo o painel, o nível do mar em Nova York pode subir 40 cm até 2024.

A RPA alerta que as moradias perdidas devem complicar ainda mais a questão do déficit habitacional na região, que atualmente seria de mais de 360 mil casas. A capacidade de zoneamento não consegue acompanhar a demanda por novas casas. Atualmente, essa capacidade é de 45% do total das 1,2 milhões de moradias necessárias até 2040. Ou seja, mesmo que a capacidade total seja explorada até lá, ainda haveria um déficit de 680 mil moradias. Para que isso não ocorra, a capacidade de desenvolvimento em zonas residenciais precisaria aumentar 2,2 vezes.

Algumas soluções são apontadas pela RPA. Entre elas está aumentar a capacidade de zoneamento; alinhar prioridades orçamentárias conforme o crescimento e a adaptação; criar padrões de construção resilientes; tomar medidas de proteção em áreas costeiras; ampliar ou modernizar o sistema de esgoto; expandir a chamada "infraestrutura verde", entre outras medidas.

Embora o foco do estudo seja Nova York, a RPA alerta que quase 1 milhão de residências e prédios residenciais estão em risco na região conhecida como tri estadual, que engloba, além do estado de Nova York, os vizinhos Nova Jersey e Connecticut. A organização também estima que o número de moradias populares ameaçadas por inundações costeiras e elevação do nível do mar triplique em todo os EUA até 2050.

Responsável pelo estudo, a RPA é uma organização independente, sem fins lucrativos, que atua em análises e desenvolvimento de soluções para questões da região metropolitana de Nova York.