Corinthians e Racing empatam (2-2) na ida das semifinais da Sul-Americana

O Corinthians empatou com o argentino Racing em 2 a 2 nesta quinta-feira (24), em São Paulo, no jogo de ida de uma das semifinais da Copa Sul-Americana de 2024, em duelo marcado pela intensa chuva que caiu durante toda a partida.

O atacante Maximiliano Salas colocou os argentinos na frente logo aos seis minutos, surpreendendo o goleiro Hugo Souza com um chute por cobertura.

Mas o Timão conseguiu virar o placar ainda no primeiro tempo, com dois belos gols do centroavante Yuri Alberto.

No primeiro, o holandês Memphis Depay fez uma grande jogada em que entrou na área se livrando de três marcadores e tocou na direita para Yuri Alberto, que sozinho deu um leve toque na saída de Arias (11').

Ele voltou ao marcar aos 33 minutos com um belo chute cruzado de fora da área.

No início da segunda etapa, o ponta uruguaio Gastón Martirena fez uma jogada espetacular desde o meio de campo, deu uma caneta em Garro, um drible em Charles e após tabelar com Almendra soltou um disparo de fora da área, sem chances para Hugo Souza (54').

A forte chuva condicionou a partida, pois com partes do gramado completamente alagadas, dificultou o jogo rápido e técnico por parte das duas equipes.

Apesar da pressão local nos últimos minutos, o Racing conseguiu segurar o resultado e poderá decidir a classificação para a final diante de sua torcida, na próxima quinta-feira, em seu estádio, o Cilindro de Avellaneda.

Se houver um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Na outra semifinal, cujo jogo de ida foi disputado na quarta-feira, o Cruzeiro empatou com o também argentino Lanús em 1 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte.

A final da Copa Sul-Americana será disputada em jogo único em Assunção, no Paraguai, no dia 23 de novembro.

--- Ficha Técnica

Corinthians - Racing 2 - 2

Estádio: Neo Química Arena (São Paulo)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Gols:

Corinthians: Alberto (11', 33')

Racing Club: Salas (6'), Martirena (54')

Cartões amarelos:

Corinthians: Depay (75')

Racing Club: Nardoni (70'), Arias (82'), Martínez (82')

Escalações:

Corinthians: Hugo Souza - Fagner (cap.) (Matheuzinho 74'), André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu - José Martínez (Angel Romero 25'), Charles (Alex Santana 59'), André Carrillo (Breno Bidon 74') - Garro (Igor Coronado 74'), Memphis Depay, Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Racing Club: Gabriel Arias (cap.) - Marco Di Cesare, Agustín García, Gaston Martirena, Gabriel Rojas - Santiago Sosa, Juan Ignacio Martín - Juan Fernando Quintero (Luciano Vietto 81'), Agustín Almendra (Bruno Zuculini 77'), Adrián Emmanuel Martínez, Maximiliano Salas (Santiago Quiros 85'). Técnico: Gustavo Costas.

