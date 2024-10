Nunes tem 44%, e Boulos, 35% em São Paulo, diz Quaest

A quatro dias do segundo turno das eleições municipais, o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), segue na liderança da disputa contra Guilherme Boulos (PSOL) pela Prefeitura de São Paulo, de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23).

O que aconteceu

Nunes tem 44% das intenções de voto, e Boulos, 35%. Na comparação com a rodada anterior, divulgada na semana passada, o candidato do MDB oscilou um ponto para baixo, e o do PSOL, dois para cima. Ambas as movimentações estão dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja pesquisa para prefeito de São Paulo:

Ricardo Nunes (MDB): 44% (tinha 45%)

44% (tinha 45%) Guilherme Boulos (PSOL): 35% (tinha 33%)

35% (tinha 33%) Indecisos: 2% (eram 3%)

2% (eram 3%) Brancos / nulos: 19% (eram 19%)

Nunes sobe entre eleitores de Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno. Atual prefeito tinha 74% da preferência entre quem votou no ex-coach, e agora tem 79%. Boulos tinha 13% nesse público, e agora tem 7%.

Boulos cresce entre quem preferiu Tabata Amaral (PSB). O deputado federal tinha 54% das intenções entre quem votou na candidata do PSB no primeiro turno, agora tem 62%. Nunes oscilou dentro da margem de erro nesse público, de 23% para 19%.

Voto do paulistano já está consolidado. Para 79% dos eleitores da cidade, a escolha do candidato é definitiva, e 20% disseram que ainda pode mudar.

Metodologia. Contratada pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 1.200 eleitores em São Paulo entre os dias 20 e 22 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado no TSE sob o número SP-06257/2024.