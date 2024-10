Pesquisa para prefeito de Belo Horizonte hoje (22): veja últimos resultados

Do UOL, Em São Paulo

No segundo turno das eleições em Belo Horizonte (MG) o confronto nas urnas é travado entre o atual prefeito Fuad Noman (PSD) e o deputado estadual Bruno Engler (PL). Veja abaixo o que as últimas pesquisas eleitorais dizem sobre a disputa.

Atlasintel

A pesquisa da Atlasintel divulgada hoje (22), mostra uma diferença superior a seis pontos percentuais e tem margem de erro de dois pontos.

Estimulada

Fuad Noman (PSD): 52,4%

Bruno Engler (PL): 46,4%

Não sabe: 0,1%

Voto em branco/nulo: 1,1%

Quaest

Segundo o instituto, 76% dos eleitores afirmam que a escolha é definitiva, enquanto 24% deles podem mudar de ideia.

A margem de erro do instituto é três pontos para mais ou para menos, e o candidato do PSD aparece na frente, fora da margem de erro.

Estimulada

Fuad Noman (PSD): 46%

Bruno Engler (PL): 37%

Indecisos: 5%

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 12%

Datafolha

No Datafolha, a diferença entre os candidatos é de sete pontos e a margem de erro do levantamento é de três pontos, fazendo com que Noman fique à frente na projeção.

Estimulada

Fuad Noman (PSD): 48%

Bruno Engler (PL): 41%

Em branco/ nulo/ nenhum: 8%

Não sabe: 4%

Espontânea

Fuad Noman (PSD): 35%

Bruno Engler (PL): 31%

No 22: 2%

No atual: 2%

No 55: 1%

Outras respostas: 3%

Em branco/ nulo/ nenhum: 7%

Não sabe: 19%

Sobre as pesquisas

A pesquisa Atlasintel ouviu 1.602 respondentes. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Com nível de confiança em 95%. As entrevistas foram feitas entre 15/10/2024 e 20/10/2024. Registro no TSE MG-05761/2024

A pesquisa Quaest, contratada pela TV Globo, tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistadas 1.002 pessoas entre os dias 13 e 15 de outubro. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-03563/2024.

O Datafolha entrevistou 910 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 8 e 9 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-09634/2024.