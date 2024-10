Operação mira facção 'Povo de Israel' por girar R$ 70 mi com golpes no RJ

Do UOL, São Paulo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta terça-feira (22) a Operação 13 Aldeias contra a quadrilha ''Povo de Israel'', que estaria envolvido com o tráfico de drogas e com falsos sequestros.

O que aconteceu

Membros faziam vítimas de dentro dos presídios. Segundo a investigação iniciada há 10 meses, os suspeitos ligavam para pessoas e pediam o resgate em dinheiro de supostos familiares sequestrados.

Grupo movimentou cerca de R$ 70 milhões em dois anos. Os recursos eram obtidos por meio do tráfico de drogas e extorsões. Na sequência, faziam a lavagem de dinheiro usando ''laranjas'' e empresas fantasmas.

A facção surgiu em 2004 com a dissidência de pessoas em uma rebelião. O ''Povo de Israel'' conta com aproximadamente 18 mil presos faccionados e ocupa 13 unidades prisionais, chamadas de ''aldeias'' por eles, conforme mostrou a investigação da Polícia Civil.

A polícia cumpre 44 mandados de busca e apreensão e bloqueio de contas de 84 investigados. Dentre eles, cinco policiais penais foram afastados de suas funções públicas sob suspeita de envolvimento. A ação ocorre em Copacabana e Irajá, nos municípios de São Gonçalo, Maricá, Rio das Ostras, Búzios e São João da Barra, e também no estado do Espírito Santo.