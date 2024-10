Lula faz exames em Brasília após traumatismo craniano

(ANSA) - BRASÍLIA, 22 OTT - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizou exames médicos no Hospital Sírio-Libanês de Brasília nesta terça-feira (22), três dias depois de ter sofrido um traumatismo craniano em função de uma queda no banheiro.

O presidente de 78 anos foi submetido a uma nova ressonância magnética para monitorar a lesão na nuca.

Antes de seguir para o hospital, Lula recebeu um telefonema do mandatário russo, Vladimir Putin, com quem conversou sobre seu estado de saúde. Os líderes também falaram sobre a possível participação do petista por videoconferência na cúpula do Brics de Kazan.

Após os exames, Lula retornou ao Palácio da Alvorada, onde tem reuniões agendadas com Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. (ANSA).

