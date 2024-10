Em culto com Bolsonaro, Tarcísio faz discurso religioso para exaltar Nunes

Ao lado de Jair Bolsonaro (PL) em uma igreja evangélica na noite desta terça (22), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) citou passagens bíblicas para exaltar o desempenho do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na campanha pela reeleição do aliado em São Paulo.

O que aconteceu

Tarcísio comparou o prefeito a Moisés e a disputa pela prefeitura às batalhas de anjos. "Isso aconteceu com você, Ricardo. Deus mandou a confusão dos seus inimigos. Sabe por quê? Porque esse projeto é abençoado. Deus vai matar a confusão dos seus inimigos. Porque você é o escolhido", disse o governador.

Culto em igreja evangélica reuniu também o vice na chapa de Nunes, Coronel Mello Araújo e Eduardo Bolsonaro (ambos do PL). "Aqui de fato é a terra prometida, em que nós seremos vitoriosos", disse o ex-presidente, que agradeceu ao bispo Robson Rodovalho, fundador da igreja Sara Nossa Terra, por ter sido convidado para o culto no bairro da Saúde (na zona sul) .

Bispo chamou Nunes de "anjo que guerreia" e disse orar para livrar São Paulo do comunismo. "Temos anjos aqui em São Paulo, nosso prefeito Ricardo, está aqui para essa decisão, deixa o sol brilhar!", afirmou o bispo Rodovalho, fundador da igreja, após a declaração de Bolsonaro. "Quando Deus convoca os seus anjos os demônios perdem a guerra."

Após o culto, políticos se reuniram em pizzaria para um rodízio. Acompanhados do presidente do MDB, Baleia Rossi, de dirigentes do PL e do assessor de Bolsonaro Fábio Wajngarten eles jantaram em uma pizzaria nmesmo bairro.

Nunes, Bolsonaro e Tarcísio em pizzaria após culto em São Paulo Imagem: Laila Nery - 22.out.2024/UOL

E a vida do Senhor é um milagre. Se não fosse o escolhido você não estaria aqui hoje. E quem concorda comigo aí, fala amém bem alto. Amém.

Tarcísio de Freitas, governador

Deixo bem claro que sou cristão e a minha esposa Evangelica, só dessa forma a gente consegue alguma coisa lá em casa. Peço a Deus que vocês nunca enfrentem as dores do comunismo.

Jair Bolsonaro, expresidente