Josias: Zambelli se contradiz e vê limites na liberdade de expressão alheia

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) se contradisse ao buscar, na Justiça, indenização contra o jornalista que a criticou às vésperas das eleições de 2022 —e que foi perseguido por ela com uma arma em punho —, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta segunda-feira (21).

A Justiça paulista negou pedido de habeas corpus feito pelo jornalista Luan Araújo, condenado em junho por difamação contra Zambelli por um artigo publicado após o ocorrido. A parlamentar, por sua vez, virou ré no Supremo Tribunal Federal sob acusação de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal e alega que foi empurrada por Luan.

Josias observa que Zambelli é uma das mais vocais defensoras da liberdade de expressão, segundo ela mesma, mas que não pareceu aplicar o mesmo peso às palavras do jornalista.

A Carla Zambelli é, na definição dela própria, uma patriota que defende a liberdade de expressão. Ela se contrapôs a várias decisões do STF, inclusive no âmbito do inquérito das fake news. Ela contestou determinações judiciais sob o argumento de que o Judiciário, sobretudo Alexandre de Moraes, conspirava contra a liberdade de expressão.

Ela poderia responder expressando-se livremente, mas, em vez disso, vai ao Judiciário e alega que houve infração à liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem limites: quando é para atacar os outros, não; mas quando o ataque se dirige a ela, aí, sim, há limites. É curioso, é inusitado. O jornalista perseguido por ela foi punido pelas opiniões que expressou, enquanto a deputada continua perambulando pelos corredores do Congresso.

Josias de Souza

Para tentar atrair votos e diminuir a rejeição junto ao eleitorado paulistano, Boulos reeditou uma carta lançada pelo presidente Lula (PT) na campanha de 2002, mas a estratégia frustra o eleitor, avaliou mais cedo Josias de Souza.

Isso chegou tarde. Estamos a poucos dias da eleição e Boulos está zonzo. Na semana passada, ele brigou com as pesquisas e inclusive entrou na Justiça para tentar suspender a divulgação de uma pesquisa do Datafolha. Anunciou um grande fato novo durante o debate da noite de sábado [na RecordTV]. Se ele dispunha disso, por que não anunciou durante o debate? Já se prenunciava que o fato novo, ou a bomba que ele anunciava, seria um traque, como estamos verificando agora. Josias de Souza, colunista do UOL

Queda como a de Lula traz risco de lesão a longo prazo, diz neurocirurgião

Uma queda como a sofrida por Lula pode provocar uma lesão a longo prazo, explicou o neurocirurgião Fernando Gomes Pinto em entrevista na edição de hoje. O especialista ressaltou que o presidente precisará de acompanhamento médico por até seis meses para descartar qualquer tipo de problema.

A longo prazo, e aqui eu falo de meses, o paciente pode apresentar alteração de marcha progressiva, incontinência urinária e também um quadro de confusão mental. Então vale a pena seguir de perto o presidente. Provavelmente, ele realizará exames de controle daqui a duas ou três semanas, uma tomografia de crânio para verificar se surgiu alguma lesão adicional.

[O acompanhamento médico deve ser de] Um mês para descartar a formação de hematoma subdural crônico e de três a seis meses para descartar o surgimento de uma hidrocefalia de pressão normal secundária ao trauma de crânio.

Tales: Queda de Lula evita encontro desagradável com Putin na Rússia

A queda de Lula no banheiro evitou que o presidente passasse por um momento constrangedor na Rússia, onde se encontraria com Vladimir Putin, disse mais cedo no programa o colunista Tales Faria.

Esse incidente, que é perigoso em qualquer idade por ter um corte atrás [da cabeça], tem um lado positivo, se assim for: o presidente não precisará ir à Rússia. Nesse momento, seria no mínimo desagradável ver Lula ao lado do Putin, com a mídia explorando isso. Se o pessoal explora um incidentezinho desse, imaginem com Lula ao lado de Putin. Qualquer coisa que ele falasse seria maximizada e viraria manchete. Tales Faria, colunista do UOL

