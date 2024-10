Vice-premiê da Itália chega a Israel para discutir guerra

TEL AVIV, 21 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, chegou nesta segunda-feira (21) a Tel Aviv para realizar uma série de reuniões com as autoridades israelenses e palestinas em meio ao aumento da tensão na guerra no Oriente Médio.

A agenda inclui um encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o chanceler israelense, Israel Katz, e o premiê palestino, Mohamed Mustafa.

Em comunicado, a Farnesina informou que Tajani "reiterará o compromisso da Itália com a paz, apelando a um cessar-fogo imediato e à libertação dos reféns, após a recente morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, que poderá influenciar as negociações sobre a Faixa de Gaza".

Além disso, o político italiano pedirá "às instituições israelenses para facilitarem imediatamente um maior fluxo de alimentos e produtos médicos para Gaza através das passagens de fronteira" "Nas reuniões com as autoridades israelenses e a Autoridade Nacional Palestina insistiremos na necessidade de dar vida a dois Estados que se reconhecem para terem uma paz estável e duradoura", declarou Tajani.

Ao manifestar a sua forte preocupação com o impacto do conflito na população civil, o ministro italiano ilustrará a conferência humanitária sobre o Oriente Médio que abrirá o G7 em Pescara, cujo objetivo é avançar rapidamente com a ajuda humanitária e a reabilitação de Gaza e do Líbano.

Por esta razão, Tajani afirmará mais uma vez "a necessidade de evitar uma escalada no Líbano, também para garantir a segurança dos contingentes da Unifil no país".

"Cada ataque contra os soldados da missão deve ser considerado uma violação grave do direito humanitário internacional e da resolução 1701 (da ONU)", conclui a nota. (ANSA).

