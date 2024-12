Alcolumbre: Pacheco vai cancelar sessão do Congresso e marcar sessão da tributária na 5ª-feira

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse ter sido informado de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu cancelar a sessão do Congresso Nacional que estava marcada para a quinta-feira, 12, às 10h, para realizar, no lugar, uma sessão deliberativa sobre a regulamentação da reforma tributária.

Em um primeiro momento, Alcolumbre disse que Pacheco informou que a sessão teria apenas um item, mas, em seguida, corrigiu-se e disse ter sido informado de que "o presidente do Senado não fará a sessão de amanhã com item único" e que "ele tem outros projetos para colocar na pauta". O parecer de Eduardo Braga (MDB-AM) ainda está sob análise na CCJ.