Lançada nova etapa de obras no Aeroporto de Congonhas

Foi lançada nesta quarta-feira (11) a pedra fundamental dos trabalhos de ampliação e modernização do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os investimentos estão na ordem de R$ 2,4 bilhões, recursos que objetivam colocar o aeroporto no padrão internacional.

Segundo a Aena, administradora de Congonhas, o novo terminal terá o dobro de tamanho e novas pontes de embarque. As obras não vão paralisar as operações do dia a dia.

Conforme o projeto, o aeroporto também terá 20 mil m² para novas áreas comerciais, pontos de parada para aeronaves de maior capacidade, como o Airbus A321neo e o Boeing 737 Max 10.

A construtora responsável pelas obras será a HTB, sendo que a previsão de entrega é em junho de 2028. As intervenções vão começar pela demolição de estruturas antigas, instalação dos canteiros de obras, intervenções nos pátios de aeronaves e melhorias nas pistas de taxiamento.

Em seguida devem ser feitas as transferências para novos hangares e depois deverão ser instaladas as pontes de embarque no novo píer e o sistema de controle e processamento de bagagens. No término das obras constam a conclusão do terminal de passageiros e sistemas de bagagem.

Patrimônio Histórico

Pelo projeto, espaços tomados pelo patrimônio histórico serão preservados, revitalizados e integrados ao novo terminal. As novas edificações serão destinadas ao embarque de passageiros e o terminal atual para desembarque.

Há ainda a previsão de Congonhas contar com uma nova subestação de eletricidade e implantação de uma nova central de resíduos sólidos.

A solenidade contou com a participação do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, do vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, e do presidente da Aena, Maurici Lucena, entre outras autoridades do setor.

O aeroporto de Congonhas é um hub aeroportuário, de onde chegam e partem vários voos no país. Há pouco mais de uma semana, um forte temporal gerou uma situação de caos no aeroporto, com o cancelamento de 115 voos, prejudicando milhares de passageiros.