Líder rebelde sírio afirma que dissolverá forças e fechará prisões de regime deposto

DAMASCO (Reuters) - O líder rebelde sírio Ahmad al-Sharaa, mais conhecido como Abu Mohammed al-Golani, disse à Reuters nesta quarta-feira, em comunicado por escrito, que vai dissolver as forças de segurança do antigo regime de Bashar al-Assad.

As forças do líder rebelde varreram a Síria em uma ofensiva relâmpago que encerrou 50 anos de controle da família Assad, substituindo o regime por um governo provisório de três meses, com ministros que administravam um enclave rebelde no noroeste do país.

O comando militar ligado a seu grupo, conhecido como Hayat Tahrir al-Sham, disse que vai conceder anistia aos recrutas.

Ele também "dissolverá as forças de segurança do regime anterior e fechará notórias prisões", afirmou Sharaa em comunicado compartilhado exclusivamente com a Reuters por seu gabinete.

Em uma procura desesperada por parentes, sírios fugiram das cadeias onde o regime Assad mantinha dezenas de milhares de detentos. Alguns foram soltos com vida, outros foram identificados entre os mortos, e milhares não foram encontrados.

Sharaa disse ainda que acompanha de perto os possíveis depósitos de armas químicas, e coordena com organizações internacionais para garantir a segurança deles. O grupo anunciou que não usará tais armas sob quaisquer circunstâncias.

Ele reiterou que formará um governo de técnicos. O atual governo provisório deverá permanecer no poder até março de 2025, informou comunicado do grupo.

