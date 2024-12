Haddad diz que alta de 1 ponto do Copom foi surpresa, mas havia precificação nesse sentido

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que a decisão do Comitê de Política Monetária de elevar a taxa Selic em 1,00 ponto percentual, a 12,25% ao ano, o surpreendeu, de certa forma, mas admitiu que havia uma precificação nos mercados.

"Foi (uma surpresa) por um lado, mas tinha uma precificação nesse sentido", Haddad disse, em entrevista a jornalistas na saída da Fazenda pouco depois do anúncio do Copom, mas não falou sobre o conteúdo do comunicado, afirmando que não comenta a decisão antes de ver a ata da reunião.

(Por Victor Borges)