Barça vence Dortmund (3-2) com um gol de Raphinha e 2 de Ferran Torres na Champions

O Barcelona conquistou uma importante vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund num dos grandes templos do futebol europeu, o Signal Iduna Park, nesta quarta-feira (11), pela sexta rodada da Liga dos Campeões, com dois gols de Ferran Torres, que mudou o jogo na reta final.

A duas rodadas do fim, o Barcelona é o segundo colocado com 15 pontos no grupo único, atrás do Liverpool (18 pontos), enquanto o Dortmund é o terceiro, com 13.

Num jogo que teve um clima espetacular no emblemático estádio, o atacante brasileiro Raphinha abriu o placar para o Barcelona no início do segundo tempo (52') e depois veio a 'dobradinha' de Ferran (75' e 85'), que havia entrado em campo aos 71 minutos.

Pelo Dortmund, o guineense Serhou Guirassy empatou duas vezes (60' de pênalti e 78').

"Saí para ajudar a equipe, com Pedri e Lamine só tive que correr para o espaço e assim foram os gols. Não desistimos com os dois de empate e tudo soma. Foi um grande jogo para o grupo", resumiu Ferran.

- Início impetuoso -

O time alemão entrou com tudo, com uma pressão intensa em todos os setores do campo à qual o Barcelona reagiu com calma.

Sem se precipitar com a bola, os 'Blaugranas' foram assimilando o jogo enquanto o Dortmund perdia sua ferocidade.

Com o duelo equilibrado, as chances começaram a cair, principalmente do lado visitante. Após 15 minutos, Lamine Yamal tocou com o lado de fora do pé direito e Raphinha finalizou e abriu o placar.

Quatro minutos depois, Yamal, de volta à Alemanha onde liderou a Espanha na conquista da última Eurocopa, disparou da entrada da área para a defesa do goleiro suíço Gregor Kobel.

Outro adolescente, Julien Duranville, de 18 anos, era a maior ameaça do Dortmund. Numa corrida em que superou Alejandro Balde (18') finalizou para o gol mas a bola subiu demais.

- Raphinha chega a 17 gols -

Já na segunda etapa, com a equipe de Nuri Sahin novamente confiante e cercando a área do Barça, quem abriu o placar foram os catalães após um contra-ataque letal e milimétrico.

De uma área para outra, Pedri tocou para Dani Olmo, que abriu espaço para Raphinha finalizar com um chute cruzado.

O brasileiro, em sua melhor temporada, soma 17 gols e 10 assistências contando todas as competições, sendo seis e duas apenas na Liga dos Campeões.

Cinco minutos depois, Pau Cubarsi empurrou Guirassy, que caiu no chão, e o árbitro marcou pênalti.

- Cubarsí peca pela inexperiência -

O próprio atacante guineense converteu e deixou tudo igual no placar, aproveitando o erro do jovem zagueiro de 17 anos.

Hansi Flick, treinador do Barça, mexeu no time colocando Fermín e Ferran Torres. O resultado foi imediato.

Numa jogada bem tramada veio o 2 a 1: Yamal tocou para Jules Koundé que tocou para um espetacular chute de primeira de Fermín. Kobel respondeu, mas Ferran Torres, oportunista, marcou o gol.

Mais uma vez a resposta local foi imediata. Uma perda de bola e a defesa avançada do Barça facilitaram para o time alemão. Guirassy, livre, conseguiu deixar tudo igual no placar.

A partida ganhou um ritmo alucinante e o Barcelona saiu vitorioso: após um escanteio na área da equipe catalã, Pedri lançou Yamal e Ferran apareceu, letal com um chute cruzado para dar os três pontos ao Barça.

