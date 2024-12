CCJ do Senado encerra discussão sobre Tributária e suspende sessão por 15 minutos

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), encerrou a etapa de discussões sobre a regulamentação da reforma tributária por volta das 20h15 desta quarta-feira, 11. Foram aproximadamente cinco horas de debates.

Em seguida, Alcolumbre anunciou a suspensão de 15 minutos da sessão. A expectativa é de que o relator da reforma, Eduardo Braga (MDB-AM), use esse período para discutir as sugestões de emendas ao projeto com o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, que está presente na CCJ.

A partir das conversas, o relator apresentará um novo parecer, com possíveis mudanças além das que já foram apresentadas. Alcolumbre disse, durante a sessão, que pretende pôr o projeto para votação ainda nesta noite, para que o texto seja encaminhado ao plenário do Senado na quinta-feira, 12.