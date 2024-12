Câmara dos Representantes aprova orçamento polêmico de defesa

Após negociações tensas, a Câmara dos Representantes votou, nesta quarta-feira (11), a favor da aprovação de um polêmico orçamento de defesa para 2025 que aumenta o salário das tropas, mas bloqueia o financiamento para cuidados com a transexualidade de alguns filhos de militares.

O pilar da Lei de Autorização da Defesa Nacional (NDAA, sigla em inglês), no valor de US$ 884 bilhões (R$ 5,33 trilhões, cotação atual) é um aumento salarial de 14,5% para os soldados rasos e de 4,5% para os militares de outras patentes.

Mas os debates sobre o texto de mais de 1.800 páginas foram dificultados por uma intervenção republicana de última hora para impedir que o programa de saúde do Exército cobrisse cuidados de afirmação de gênero para os filhos dos militares, caso resultasse em "esterilização".

O bloqueio ao financiamento irritou os progressistas na Câmara dos Representantes, onde os republicanos têm maioria.

O cuidado de saúde infantil para a afirmação de gênero é apenas uma das muitas frentes das chamadas "guerras culturais" que polarizam a política nos Estados Unidos.

Os republicanos usaram o tema como munição contra os democratas nas eleições de novembro.

O NDAA - um projeto de lei obrigatório que o Congresso envia à mesa do presidente todos os anos desde 1961 - foi aprovado por 281 votos a 140.

Agora, segue para o Senado, onde sua aprovação final está prevista para a semana que vem.

O valor total é 1% superior ao do ano passado e, com financiamento de outras fontes, eleva o orçamento de defesa para pouco menos de US$ 900 bilhões (R$ 5,4 trilhões).

Alguns pesos pesados da política externa do lado republicano do Senado queriam mais US$ 25 bilhões (R$ 150 bilhões) para o Pentágono. Mesmo assim, espera-se que ainda apoiem o projeto de lei.

