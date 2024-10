Queda como a de Lula traz risco de lesão a longo prazo, diz neurocirurgião

Uma queda como a sofrida por Lula pode provocar uma lesão a longo prazo, explicou o neurocirurgião Fernando Gomes Pinto em entrevista ao UOL News nesta segunda (21). O especialista ressaltou que o presidente precisará de acompanhamento médico por até seis meses para descartar qualquer tipo de problema.

Na noite de sábado (19), Lula sofreu um acidente doméstico no banheiro —escorregou, bateu a cabeça e foi levado ao hospital Sírio-Libanês em Brasília.

Existe uma lesão a longo prazo que também pode surgir depois de um trauma de crânio em uma pessoa com 60 anos ou mais. É o surgimento da hidrocefalia de pressão normal.

A longo prazo, e aqui eu falo de meses, o paciente pode apresentar alteração de marcha progressiva, incontinência urinária e também um quadro de confusão mental. Então vale a pena seguir de perto o presidente. Provavelmente, ele realizará exames de controle daqui a duas ou três semanas, uma tomografia de crânio para verificar se surgiu alguma lesão adicional.

[O acompanhamento médico deve ser de] Um mês para descartar a formação de hematoma subdural crônico e de três a seis meses para descartar o surgimento de uma hidrocefalia de pressão normal secundária ao trauma de crânio.

O petista levou pontos na região da nuca e cancelou a viagem à Rússia, onde participaria da reunião de cúpula do Brics.

Quando a parte posterior da cabeça atinge o solo, o crânio, que é uma estrutura rígida que protege o sistema nervoso central, gera uma aceleração de maneira que o cérebro tende a permanecer fazendo o mesmo movimento que a queda. Contusões internas podem acontecer.

Pacientes com 60 anos ou mais também podem apresentar, no decorrer do tempo, além dessa coalescência de contusão cerebral, ou seja, um machucado no tecido cerebral que vem a se manifestar nos próximos dias, a formação do que chamamos de hematoma subdural crônico, que pode aparecer de duas a três semanas depois do trauma. Por isso que uma viagem internacional, sobretudo com tanto tempo de voo, obviamente não faz sentido nesse momento. Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião

Tales: Queda de Lula evita encontro desagradável com Putin na Rússia

A queda de Lula no banheiro evitou que o presidente passasse por um momento constrangedor na Rússia, onde se encontraria com Vladimir Putin, disse o colunista Tales Faria. Na noite de sábado (19), Lula sofreu um acidente doméstico. Ele escorregou, bateu a cabeça e foi levado ao hospital Sírio-Libanês em Brasília. O presidente realizará novos exames para certificar que não houve sangramento ou edema.

[O cancelamento da viagem à Rússia] Isso é muito normal em todos os casos de presidentes que sofrem pequenas intercorrências. Não considero nada de anormal ocorrido no momento.

Esse incidente, que é perigoso em qualquer idade por ter um corte atrás [da cabeça], tem um lado positivo, se assim for: o presidente não precisará ir à Rússia. Nesse momento, seria no mínimo desagradável ver Lula ao lado do Putin, com a mídia explorando isso.

Se o pessoal explora um incidentezinho desse, imaginem com Lula ao lado de Putin. Qualquer coisa que ele falasse seria maximizada e viraria manchete. Tales Faria, colunista do UOL

Assista ao comentário:

Josias: Zambelli se contradiz e vê limites na liberdade de expressão alheia

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) se contradisse ao buscar, na Justiça, indenização contra o jornalista que a criticou às vésperas das eleições de 2022 —e que foi perseguido por ela com uma arma em punho —, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News

A Carla Zambelli é, na definição dela própria, uma patriota que defende a liberdade de expressão. Ela se contrapôs a várias decisões do STF, inclusive no âmbito do inquérito das fake news. Ela contestou determinações judiciais sob o argumento de que o Judiciário, sobretudo Alexandre de Moraes, conspirava contra a liberdade de expressão.

Ela poderia responder expressando-se livremente, mas, em vez disso, vai ao Judiciário e alega que houve infração à liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem limites: quando é para atacar os outros, não; mas quando o ataque se dirige a ela, aí, sim, há limites. É curioso, é inusitado. O jornalista perseguido por ela foi punido pelas opiniões que expressou, enquanto a deputada continua perambulando pelos corredores do Congresso.

Josias de Souza

Assista ao comentário na íntegra:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.