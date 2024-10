Polícia faz buscas em casa de brasileira desaparecida na Itália

PONTEDERA, 21 OUT (ANSA) - A polícia italiana realizou nesta segunda-feira (21) buscas e apreendeu um computador na residência da brasileira de 54 anos desaparecida desde o último dia 12 de outubro, em Pontedera, na região da Toscana.

A informação foi divulgada pelo advogado Gabriele Dell'Unto, contratado pelo marido de Flávia Mello Agonigi , que também tem cidadania italiana.

Segundo as autoridades, a apreensão do computador da família poderia ser útil na reconstrução, pelo menos, do contexto em que o desaparecimento ocorreu, tendo em vista que será possível analisar conversas e outros elementos para limitar as visitas frequentes da mulher e seus interesses.

A investigação é feito após o Ministério Público de Pisa abrir um inquérito contra desconhecidos por homicídio (ANSA).

