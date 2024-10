Motivado, Atlético-MG recebe River Plate na ida da semifinal da Libertadores

O Atlético-MG, motivado após a classificação para a final da Copa do Brasil no fim de semana, se prepara para receber o River Plate da Argentina nesta terça-feira (22), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

O 'Galo' conta com um elenco de peso, comandado pelo experiente atacante Hulk, enquanto o River quer voltar à decisão do torneio continental pela primeira vez desde 2019, quando foi derrotado pelo Flamengo de Jorge Jesus em Lima.

As cartas estão sobre a mesa para um duelo que promete ser eletrizante e cujo primeiro capítulo será na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h30 (horário de Brasília).

- A dúvida de Milito -

O técnico do Atlético, o argentino Gabriel Milito, tem dúvidas sobre qual equipe colocar em campo. Sem seus homens de criação, os lesionados Bernard e Matías Saracho, o lateral-esquerdo Guilherme Arana foi usado para cumprir a função.

Com Arana acompanhando Paulinho na meia ofensiva, o time mineiro avançou à final da Copa do Brasil no último sábado, ao empatar com o Vasco em 1 a 1 no Rio de Janeiro (2 a 1 para o 'Galo' no placar agregado).

Caso Milito opte por começar com o atacante Deyverson, herói da classificação nas quartas de final da Libertadores contra o Fluminense ao marcar dois gols, Arana voltaria à lateral e Rubens ficaria o banco.

"Somos uma equipe muito forte, mas temos um adversário que também tem muita qualidade. Precisamos ser os melhores nos 180 minutos", dsse o treinador atleticano.

- Fator Gallardo -

Apesar de ter demorado a conseguir uma regularidade em seu retorno ao River Plate, o técnico Marcelo Gallardo parece ter sido feito para disputar torneios internacionais.

Em sua primeira e vitoriosa passagem pelo clube 'millonario' (2014-2022), Gallardo conquistou sete títulos fora da Argentina, incluindo as Libertadores de 2015 e 2018.

A mística copeira do treinador talvez seja a principal arma do River, além dos valores individuais de seu elenco, como o atacante colombiano Miguel Borja e o meio-campista Ignacio Fernández.

Borja marcou o gol do empate em 1 a 1 com o Vélez pelo Campeonato Argentino e Fernández vai se reencontrar com a torcida do Atlético, depois de sua passagem pelo clube mineiro, em 2021, quando foi campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil.

O River "é um time que não vai vacilar (...) além de não ter sido regular, isso nos dá a esperança de que podemos nos sentir seguros", explicou Gallardo sobre o confronto com o time brasileiro.

Segundo a imprensa argentina, o treinador quer escalar dois atacantes - Borja e Facundo Colidio - para tentar levar um bom resultado para Buenos Aires, onde o confronto será decidido no jogo de volta na semana que vem.

Quem avançar vai enfrentar na final o vencedor da outra semifinal, entre Peñarol do Uruguai e Botafogo.

-- Escalações prováveis:

Atlético-MG: Éverson - Lyanco, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso - Gustavo Scarpa, Otávio, Fausto Vera, Rubens (Deyverson) - Guilherme Arana, Paulinho - Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

River Plate: Franco Armani - Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña - Santiago Simón, Matías Kranevitter, Maximiliano Meza - Ignacio Fernández - Facundo Colidio, Miguel Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

