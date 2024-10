Estrelas de Hollywood pegam estrada para impulsionar campanha de Kamala Harris

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - A atriz Jennifer Garner fez um alerta para um público de "Mães por Kamala" reunido em um salão de chá em Tucson, no Arizona: preparem-se para ver mais estrelas de Hollywood visitando seu Estado para falar sobre a eleição de 5 de novembro.

"Jessica Alba, Kerry Washington -- minhas colegas e amigas -- estarão aqui amanhã. Todas nós vamos fazer campanha e deixar vocês loucas", disse Garner, com um sorriso.

"Tenho certeza de que tudo é um pesadelo. Você não quer nem ligar a TV", disse Garner, aos risos. "Dito isso, é realmente muito importante."

A estrela de "Alias" estava se referindo a mensagens de texto, anúncios de TV, campanha porta a porta e outros esforços em um dos sete Estados cruciais que decidirão a disputa pela Preidência dos Estados Unidos entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump.

Celebridades como Garner fazem parte de uma campanha de mobilização de eleitores antes do dia da eleição, em 5 de novembro. Uma semana após sua parada no Arizona, Garner apoiou a atual vice-presidente Kamala na Pensilvânia e tinha planos de visitar Nevada.

Quando estrelas querem fazer campanha, estrategistas políticos as incentivam a visitar lugares com os quais tenham uma conexão pessoal e a falar sobre questões nas quais tenham trabalhado. Eles também as colocam em contato com pesos pesados da política.

No caso de Garner, ela se juntou à ex-embaixadora e conselheira política Susan Rice, e a atriz falou sobre como seus pais se conheceram no Arizona. Membro da diretoria da Save the Children, Garner falou sobre o apoio de Kamala a créditos tributários para crianças e ao aumento da remuneração dos funcionários de creches.

Julia Roberts, por sua vez, visitou seu Estado natal, a Geórgia, e foi apresentada pela ex-deputada estadual Stacey Abrams.

A atriz Jane Fonda, ativista de ações contra a mudança climática, bateu de porta em porta em Michigan para promover Kamala e outros "defensores do clima". A vencedora do Oscar e ativista política de longa data disse que nunca havia feito campanha de porta em porta para um presidente antes.

"Estou fazendo tudo o que posso", disse Fonda para um possível eleitor. "Temos que fazer com que eles sejam eleitos."

Embora Hollywood tenha a reputação de ser progressista, algumas estrelas estão trabalhando para puxar votos para o ex-presidente Trump. Dennis Quaid, que estrelou em um filme recente como o ícone republicano Ronald Reagan, discursou em um comício de Trump na Califórnia.

"Estou aqui para lhes dizer que é hora de escolher um lado", disse Quaid sob aplausos.

Outros apoiadores de Trump no mundo do entretenimento incluem os músicos Ted Nugent e Kid Rock, e o lutador Hulk Hogan, que discursou na Convenção Nacional Republicana.