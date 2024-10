Começa em São Paulo 13ª Semana da Cozinha Regional Italiana

SÃO PAULO, 21 OUT (ANSA) - Por Lucas Rizzi - Começou nesta segunda-feira (21) a 13ª Settimana della Cucina Regionale Italiana em São Paulo, mais importante evento dedicado à gastronomia da Itália no Brasil e que em 2024 homenageia os 150 anos de imigração que unem os dois países.

Até 27 de outubro, o evento repete a consagrada fórmula de levar um chef de cada uma das 20 regiões italianas para cozinhar em 20 restaurantes renomados da capital paulista, mas com uma novidade: a inclusão de São Paulo como "21ª região", com um menu de culinária ítalo-brasileira preparado pelo centenário restaurante Basilicata. "A cozinha é um ponto de encontro da cultura, e esse é o espírito da Semana da Cozinha Italiana", disse o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, durante o coquetel de abertura da "Settimana", realizado no icônico Edifício Martinelli, idealizado pelo italiano Giuseppe Martinelli e que já foi o prédio mais alto da América Latina, com 105 metros.

Segundo Fornara, o evento também será um motor para o "turismo de raízes", iniciativa do governo italiano para "acolher os ítalo-descendentes que querem descobrir os territórios de onde chegaram os próprios ancestrais, com percursos turísticos fora das metas principais".

Já Gerardo Landulfo, delegado da Accademia Italiana della Cucina, que organiza a "Settimana" junto com o Consulado, destacou que apenas São Paulo pode receber um "evento dessa magnitude" - de fato, a iniciativa criada em 2012 serviu de inspiração para a Semana da Cozinha Italiana, organizada pelo Ministério das Relações Exteriores em embaixadas e consulados do mundo todo desde 2016.

"Mas só aqui em São Paulo temos um chef de cada região e só aqui os restaurantes também foram envolvidos, e isso movimenta a economia e gera um intercâmbio", salientou Landulfo.

Além do Basilicata, os restaurantes participantes da 13ª edição são: Ristorantino (Abruzzo), Zucco-Jardins (Basilicata), Sensi (Calábria), Lido (Campânia), Vinheria Percussi (Emilia-Romagna), Terraço Itália (Friuli Veneza Giulia), Ca'd'Oro (Lazio), Santo Colomba (Ligúria), Maremonti-Campo Belo (Lombardia), Vinarium (Marcas), Shihoma Deli (Molise), Piselli-Jardins (Piemonte), Supra di Mauro Maia (Puglia), Tre Bicchieri (Sardenha), Enosteria-Oscar Freire (Sicília), Temperani Trattoria (Toscana), Zena (Trentino-Alto Ádige), Casa Santo Antônio (Úmbria), A Presto (Vale de Aosta) e Gero Itaim (Vêneto).

Os cardápios de três etapas (entrada, primeiro ou segundo prato e sobremesa) vão de R$ 130 a R$ 290, e os menus completos (entrada, primeiro e segundo pratos e sobremesa) custam de R$ 170 a R$ 390. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.