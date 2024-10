Cientistas do clima alertam ministros nórdicos sobre mudanças na corrente do Oceano Atlântico

COPENHAGEN (Reuters) - Mais de 40 cientistas do clima estão pedindo aos ministros nórdicos para que atuem para prevenir o aquecimento global de causar uma mudança substancial na corrente do oceano Atlântico, algo que poderia levar a mudanças abruptas nos padrões da temperatura no mundo e causar danos para ecossistemas.

Um colapso da Circulação Meridional de Revolvimento do Atlântico, um sistema de correntes oceânicas que transporta água quente para o Atlântico Norte e proporciona à Europa seu clima ameno, poderia colocar em risco as condições de vida das pessoas na região Ártica e além dela, segundo os cientistas.

"Tal mudança na circulação oceânica teria impactos devastadores e irreversíveis, especialmente para os países nórdicos, mas também para outras partes do mundo", disseram os cientistas em uma carta no sábado ao Conselho Nórdico de Ministros, que compreende cinco países, incluindo Dinamarca e Suécia, e três territórios autônomos.

A carta faz um apelo ao conselho para que tome ações que poderiam envolver o apelo por cortes globais nas emissões de gases de efeito estufa.

Vários estudos sugeriram que o risco de mudança da corrente do Atlântico foi muito subestimado, disseram os cientistas, acrescentando que há uma séria possibilidade de passar o ponto de inflexão em poucas décadas.

Um colapso do sistema de correntes oceânicas aumentaria o frio no Hemisfério Norte, elevaria os níveis do mar no Atlântico, reduziria a precipitação sobre a Europa e a América do Norte e deslocaria as monções na América do Sul e na África, de acordo com o Serviço Meteorológico do Reino Unido.

(Reportagem de Louise Breusch Rasmussen e Ali Withers)