Quer ter dinheiro pingando na sua conta até setembro de 2025? O final de ano está chegando, mas ainda há oportunidade de garantir uma renda extra para os próximos meses. Levantamento da coluna revela que 16 empresas têm data de corte para dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) entre 12 e 30 de dezembro.

Integram a lista companhias como Petrobras (PETR4), Ferbasa (FESA4), Marfrig (MRFG3), Vulcabras (VULC3) e São Carlos (SCAR3). Os valores chegam a R$ 2,82 por ação.

Para ter direito a receber os proventos destas empresas, é preciso manter as ações em carteira até o final do pregão da "data com". Essa é a data limite para garantir os dividendos anunciados pelas companhias.

Confira também as empresas que pagam proventos em dezembro na Agenda de Dividendos do UOL.

Até quando investir nestas ações para garantir dividendos

Confira a lista de ações com "data com" entre 12 e 30 de dezembro:

Marfrig (MRFG3) - dividendos

Valor por ação MRFG3: R$ 2,82

Data com: 12 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 13 de dezembro de 2024

Data de pagamento: 26 de dezembro de 2024

São Martinho (SMTO3) - JCP

Valor por ação SMTO3: R$ 0,45

Data com: 12 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 13 de dezembro de 2024

Data de pagamento: 19 de dezembro de 2024

Fleury (FLRY3) - JCP

Valor por ação FLRY3: R$ 0,21

Data com: 13 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 16 de dezembro de 2024

Data de pagamento: 27 de dezembro de 2024

Smart Fit (SMFT3) - JCP

Valor por ação SMFT3: R$ 0,44

Data com: 13 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 16 de dezembro de 2024

Data de pagamento: 12 de fevereiro de 2025

BRF (BRFS3) - JCP

Valor por ação BRFS3: R$ 0,12

Data com: 16 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 17 de dezembro de 2024

Data de pagamento: 30 de dezembro de 2024

M. Dias Branco (MDIA3) - JCP

Valor por ação MDIA3: R$ 0,06

Data com: 16 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 17 de dezembro de 2024

Data de pagamento: 30 de dezembro de 2024

Romi (ROMI3) - JCP

Valor por ação ROMI3: R$ 0,22

Data com: 16 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 17 de dezembro de 2024

Data de pagamento: 26 de fevereiro de 2025

Suzano (SUZB3) - JCP

Valor por ação SUZB3: R$ 2,02

Data com: 16 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 17 de dezembro de 2024

Data de pagamento: 10 de janeiro de 2025

Vulcabras (VULC3) - dividendos

Valor por ação VULC3: R$ 0,12

Data com: 16 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 17 de dezembro de 2024

Data de pagamento: 2 de janeiro de 2025

Ferbasa (FESA3; FESA4) - JCP

Valor por ação FESA3: R$ 0,33

Valor por ação FESA4: R$ 0,36

Data com: 17 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 18 de dezembro de 2024

Data de pagamento: 27 de dezembro de 2024

Mitre Realty (MTRE3)- dividendos

Valor por ação MTRE3: R$ 0,05

Data com: 19 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 20 de dezembro de 2024

Data de pagamento: 3 de janeiro de 2025

Multiplan (MULT3) - JCP

Valor por ação MULT3: R$ 0,20

Data com: 20 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 23 de dezembro de 2024

Data de pagamento: até 30 de setembro de 2025

Petrobras (PETR3; PETR4) - JCP

Valor por ação PETR3: R$ 0,66

Valor por ação PETR4: R$ 0,66

Data com: 23 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 26 de dezembro de 2024

Data de pagamento: 20 de fevereiro de 2025



Petrobras (PETR3; PETR4) - dividendos + JCP

Valor por ação PETR3 dividendos: R$ 0,65

Valor por ação PETR3 JCP: R$ 0,01

Valor por ação PETR4 dividendos: R$ 0,65

Valor por ação PETR4 JCP: R$ 0,01

Data com: 23 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 26 de dezembro de 2024

Data de pagamento: 20 de março de 2025

Profarma (PFRM3) - JCP

Valor por ação PFRM3: R$ 0,28

Data com: 30 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 2 de janeiro de 2025

Data de pagamento: 15 de janeiro de 2025

São Carlos (SCAR3) - dividendos

Valor por ação SCAR3: R$ 1,74

Data com: 30 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 2 de janeiro de 2025

Data de pagamento: 10 de janeiro de 2025



Tupy (TUPY3) - JCP

Valor por ação TUPY3: R$ 1,34

Data com: 30 de dezembro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 2 de janeiro de 2025

Data de pagamento: 15 de janeiro de 2025

Evite estes erros ao investir de olho em dividendos

Ignorar a "data com". O analista independente Ricardo Schweitzer diz que muitos investidores confundem o tempo que possuem as ações com o direito a receber os dividendos. A questão é que não importa se o investidor comprou a ação há três dias ou há 30 anos, se não tiver o papel na "data com" o provento vai para o novo dono. Se tiver a ação, ele receberá o dividendo.

Comprar uma ação na "data com" e vendê-la na "data ex". Investir com o intuito de caçar dividendos e vender a ação logo em seguida não é uma prática recomendada. Na verdade, o investidor está saindo no zero a zero, porque a ação perde o valor dos dividendos. "Se uma ação está negociada a R$ 10 na "data com" e distribui R$ 1 em dividendos, ela iniciará os negócios na "data ex" cotada a R$ 9. "Quem segue essa prática não gera valor algum", diz Schweitzer.

Achar que o desconto na "data ex" é prejuízo. Se o dividendo é descontado do preço da ação, será que vale a pena a estratégia? Schweitzer diz que esse desconto corresponde na verdade a uma parcela do fluxo de caixa da empresa. Em consequência, uma companhia com bons fundamentos vai continuar gerando caixa e valorizando no futuro. Além disso, os dividendos costumam representar dois terços do retorno total das ações no longo prazo.

Escolher uma ação apenas pelo dividendo. Os analistas recomendam olhar outros indicadores além dos pagamentos. É importante ver se a empresa consegue gerar caixa e acumular patrimônio, se precisa de novos investimentos para crescer, qual é o seu nível de endividamento e qual é o retorno que ela oferece, sobre o capital e sobre o patrimônio. Esses dados irão indicar se os dividendos são sustentáveis no longo prazo.