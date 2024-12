Guerra de lobby entre montadoras tem reclamação de favorecimento a chineses

Uma alteração de última hora no relatório da reforma tributária favorece as montadoras chinesas. A reclamação é das fábricas tradicionais, que tentam derrubar as mudanças.

O que aconteceu

O alegado favorecimento ocorreu no imposto seletivo, aplicado a produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. O episódio consiste no novo capítulo da guerra de lobby que montadoras tradicionais e as recém-chegadas chinesas travam nos bastidores do Congresso.

A alíquota do imposto seletivo varia conforme enquadramento em critérios técnicos. As montadoras tradicionais alegam que a alteração destes requisitos permitirá às marcas chinesas poluir mais sem penalização em forma de tributo.

A BYD foi procurada e não se pronunciou. A montadora é o principal alvo das queixas das marcas estabelecidas há décadas no Brasil.

Argumentos das montadoras tradicionais

O UOL teve acesso a uma nota técnica entregue aos senadores. O texto é da associação das montadoras tradicionais (Anfavea). Executivos falam em dificuldades de trazer investimentos ao Brasil se a situação não mudar.

As alterações na reforma tributária teriam efeito secundário de ajudar marcas de luxo. Abaixo, os três pontos que beneficiariam os chineses e os argumentos das montadoras tradicionais.

Etapa fabril: O lugar de fabricação foi liberado e está autorizado produzir na China, que usa energia mais poluidora. Também haveria emissão de CO2 no transporte dos carros até o Brasil.

O lugar de fabricação foi liberado e está autorizado produzir na China, que usa energia mais poluidora. Também haveria emissão de CO2 no transporte dos carros até o Brasil. Potência dos veículos: O consumo de combustível está vinculado à capacidade do motor. As montadoras tradicionais alegam que os motores elétricos têm mais potência, mas isto deixou de ser levado em conta no enquadramento do imposto seletivo.

O consumo de combustível está vinculado à capacidade do motor. As montadoras tradicionais alegam que os motores elétricos têm mais potência, mas isto deixou de ser levado em conta no enquadramento do imposto seletivo. Categoria do veículo: Um SUV e um modelo compacto pagam o mesmo imposto após a mudança. Além de consumir mais combustível, o carro maior tem mais opcionais. As chinesas têm um portfólio com muitos SUVs e poucos veículos pequenos.

O lobby para tentar derrubar as mudanças está em curso. Montadoras tradicionais conversam com senadores, mas já adiantam que vão conversar com deputados, porque a próxima etapa da reforma tributária é na Câmara.

O governo federal também será procurado. As montadoras tradicionais vão cobrar coerência porque o programa de incentivo ao setor automotivo elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços tinha critérios semelhantes aos que foram retirados da reforma.

A guerra entre chineses e montadoras tradicionais ocorre desde o começo da tramitação da reforma tributária. Ambas se revezam em sucessos e, a cada votação no Congresso, levas de executivos invadem os corredores e gabinetes do Senado e Câmara.