Josias: Trump é personalidade do ano por ser uma 'ameaça planetária'

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi escolhido a 'Pessoa do Ano' pela revista Time pelo fato de ser uma "ameaça planetária", opinou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (12).

Você pode ser a personalidade do ano pelo que você representa de deletério, de negativo, que é o caso do Trump. O Trump é hoje uma ameaça planetária. Josias de Souza, colunista do UOL

A revista americana Time é considerada uma das principais publicações do mundo. Em 2016, o republicano já havia recebido o mesmo reconhecimento após vencer a eleição presidencial dos Estados Unidos.

Ameaça a estabilidade democrática, e o retorno do Trump à Casa Branca de fato é impressionante. É um feito político impressionante.

Impressiona por duas razões: primeiro, porque mostra que a maior democracia do planeta também está sujeita à insensatez, sensatez de devolver à presidência do país um condenado que agora está apagando os seus rastros, os processos estão sendo anulados.

Ele recebeu praticamente um salvo-conduto da Suprema Corte americana para fazer o que bem entender, e isso não terá consequências criminais.

E o segundo: Donald Trump, de fato, demonstrou uma vitalidade impressionante. E ele se transformou hoje numa ameaça, não só uma ameaça aos Estados Unidos, porque há muita dúvida sobre as consequências das políticas que ele promete implementar. O primeiro mandato foi um desastre.

As ameaças à democracia e o fato de que essas ameaças não se restringem aos Estados Unidos, elas se espalham pelo mundo. A ameaça da ação do Trump nos Estados Unidos é uma ameaça planetária. Então, por essas razões, que são razões negativas, ele de fato é a personalidade do ano. Josias de Souza, colunista do UOL

Outros presidentes na lista da Time

Outros 13 presidentes norte-americanos já foram homenageados pela publicação. Entre eles, o atual presidente Joe Biden e Barack Obama.

O editor-chefe da Time, Sam Jacobs, explicou a escolha e disse que Trump moldou o mundo. A revista esclarece que a decisão é pautada na pessoa que, para o bem ou para o mal, protagonizou as manchetes de jornais nos últimos 12 meses.

Talvez nenhum indivíduo tenha desempenhado um papel maior na mudança do curso da política e da história do que Trump (...) Por organizar um retorno de proporções históricas, por conduzir um realinhamento político único em uma geração, por remodelar a presidência americana e alterar o papel da América no mundo, Donald Trump é a Pessoa do Ano de 2024 da Time. Trecho do editorial publicado pela revista

