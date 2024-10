Acidente com van que levava equipe de remo deixa 9 mortos no Paraná

(Reuters) - Nove pessoas, sete delas adolescentes integrantes de uma equipe de remo, morreram em um acidente rodoviário na noite de domingo na BR-376 em Guaratuba, no Paraná, durante viagem de volta de uma competição, informaram autoridades.

Uma carreta que carregava um contêiner se chocou com um van onde estavam 10 pessoas, entre elas os integrantes da equipe esportiva. Apenas um dos ocupantes da van, um membro da equipe de remo de 17 anos, sobreviveu ao acidente.

A van havia saído de São Paulo, onde a equipe de remo havia disputado uma competição, com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde moravam os remadores.

"A princípio, a carreta, conduzida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente, teria perdido os freios, colidindo na traseira da van, que foi projetada à frente colidindo na traseira do automóvel conduzido por um homem, que estava sozinho e não se feriu. Em seguida, a van rodou e a carreta a arrastou para fora da pista, tombando sobre ela", informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que é ex-prefeito de Pelotas, disse ter recebido "com imensa tristeza" a notícia do acidente fatal.

"Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós. Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo", disse o governador.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou a tragédia em publicação nas redes sociais.

"Com tristeza e pesar, soube da morte de nove pessoas, sendo sete adolescentes, de uma equipe de remo de Pelotas, em um trágico acidente na BR-376, em Guaratuba, Paraná. Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas", escreveu.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)