Militares israelenses dizem que atingirão alvos conectados a braço financeiro do Hezbollah no Líbano

JERUSALÉM (Reuters) - Israel realizará ataques direcionados a locais pertencentes ao braço financeiro do Hezbollah no Líbano nas próximas horas e os moradores libaneses devem esvaziar as áreas próximas a essas instalações, disse um porta-voz militar israelense neste domingo.

"Atacaremos vários alvos nas próximas horas", disse o porta-voz Daniel Hagari em uma coletiva de imprensa.

"Nas próximas horas, emitiremos um aviso de retirada aos moradores libaneses em Beirute e outros locais para esvaziarem os locais que são usados para financiar as atividades terroristas do Hezbollah."

Um alto funcionário da inteligência israelense acrescentou que eles atacarão diferentes filiais do braço financeiro do Hezbollah apoiado pelo Irã, o Al-Qard Al-Hassan.

Nenhum detalhe foi dado sobre os locais que serão alvos.

Os Estados Unidos impuseram sanções ao Al-Qard al-Hassan em 2007, dizendo que ele era usado pelo Hezbollah "como cobertura para gerenciar as atividades financeiras do grupo terrorista e obter acesso ao sistema financeiro internacional".