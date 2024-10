Milhões de cubanos continuam sem energia elétrica com agravamento da crise

Milhões de cubanos acordaram neste domingo com suas casas ainda sem energia após outra falha parcial na rede elétrica durante a noite, aprofundando uma crise que levantou dúvidas sobre a viabilidade dos esforços do governo para restabelecer o serviço.

O principal funcionário do setor elétrico do país, Lazaro Guerra, confirmou um colapso parcial da rede nas províncias do oeste de Cuba, que inclui Havana, no final do sábado.

Os técnicos estavam trabalhando para resolver o problema, disse Guerra, mas não forneceu um cronograma de quando a energia seria restaurada na região.

A capital de quase dois milhões de habitantes parecia estar totalmente sem eletricidade no início do domingo, enquanto muitos cubanos formavam filas para comprar rações subsidiadas e refletiam sobre a situação do lado de fora de suas casas.

O canal de notícias digital estatal CubaDebate informou que a maior usina de energia do país, Antonio Guiteras, voltou a funcionar neste domingo e começaria a contribuir para a restauração do serviço ao longo do dia.

Uma terceira falha na rede elétrica no final do sábado marcou um grande retrocesso nos esforços do governo para restaurar rapidamente a energia para os moradores exaustos que já estavam sofrendo com a grave escassez de alimentos, medicamentos e combustível.

Enquanto isso, o furacão Oscar se aproxima do nordeste de Cuba no início deste domingo, ameaçando complicar ainda mais os planos do governo para restaurar a energia.

A rede elétrica nacional de Cuba caiu pela primeira vez por volta do meio-dia de sexta-feira, depois que a maior usina de energia da ilha desligou, semeando o caos. A rede entrou em colapso novamente na manhã de sábado, informou a mídia estatal.

No início da noite de sábado, as autoridades relataram algum progresso na restauração da energia antes de anunciar outro colapso parcial da rede.

"O processo de restabelecimento do sistema elétrico continua sendo complexo", disse o Ministério da Energia de Cuba no X.