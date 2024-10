Lula cancela viagem à Rússia após sofrer acidente doméstico

O presidente Lula (PT) cancelou sua viagem à Rússia neste domingo (20) por recomendação médica após sofrer uma queda no banheiro e bater a cabeça.

O que aconteceu

Lula foi internado no hospital Sírio Libanês de Brasília após o acidente doméstico. De acordo com o boletim médico, o presidente deu entrada na unidade de saúde no sábado (19) com um ferimento na cabeça.

Lula precisou levar pontos no ferimento, segundo a TV Globo. Após o curativo, ele foi liberado para retornar ao Palácio da Alvorada. O UOL apurou que na manhã deste domingo, o presidente voltou ao hospital para novos exames e foi liberado.

Viagem foi cancelada devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração. A informação foi divulgada em nota pelo Palácio do Planalto na tarde deste domingo (20). "Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades", diz boletim médico divulgado pelo hospital Sírio Libanês.

Presidente participará da Cúpula dos Brics por videoconferência, informou o Planalto. "O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a Cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração", diz nota enviada pelo Planalto.

Lula terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, segundo o governo. O presidente permanece sob acompanhamento da equipe médica, aos cuidados dos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Veja íntegra do boletim médico:

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrada no hospital Sírio-Libanês - unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital. Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio".

Lula viajaria na tarde deste domingo

O presidente embarcaria para Kazan, na Rússia, hoje. Ele participaria presencialmente da reunião da cúpula do Brics, realizada entre 22 e 24 de outubro.

O Itamaraty já havia antecipado o principal tema da reunião. O foco seria a criação de uma categoria de países parceiros do bloco, após a inclusão de novos membros plenos na cúpula de Joanesburgo, em 2023. Naquele ano, Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Etiópia e Egito se juntaram ao grupo, que era composto só por Brasil, Rússia, Índia e África do Sul.

Lula falou sobre importância da viagem com Boulos. No sábado (19), em uma live com o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), Lula falou brevemente sobre a viagem para a Rússia. "Vou fazer a reunião dos Brics, é muito importante para o Brasil participar dessa reunião", disse o petista. Em razão das chuvas, a carreata de Lula e Boulos foi substituída pela transmissão na internet. Após o compromisso, o presidente voltou a Brasília no início da noite, horas antes do acidente.

O Brasil assumirá a presidência dos Brics em 2025. O país deve concentrar suas atividades no primeiro semestre, em função da Conferência do Clima, que será realizada em Belém em novembro do próximo ano.